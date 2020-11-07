سيارة طائرة في طرقات وأجواء هولندا (فيديو)

أطلقت شركة "بال في" الهولندية سيارتها الطائرة "ليبرتي" بعد ثماني سنوات من اختبارات الطيران والقيادة.



وقال القائمون على المشروع إنهم واجهوا صعوبات في الحصول على التصاريح اللازمة للسير في طرقات بلدان الاتحاد الأوروبي، معتبرين إطلاق هذا النوع من السيارات قفزة في عالم النقل الجوي البري.