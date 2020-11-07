اليابان تختبر سيارة أجرة بدون سائق... ماذا عن التفاصيل!؟

بدأت السلطات اليابانية اختبار سيارة أجرة ذاتية القيادة باستخدام شبكة لاسلكية فائقة السرعة من الجيل الخامس في العاصمة طوكيو من خلال طريق مصمم وغير مسبوق لسيرة هذه النوعية من السيارات، وقامت شركة Sompo Japan Insurance Inc. و KDDI Corp وشركات أخرى باختبار سيارة الأجرة على الطرق العامة حول مبنى المكاتب الحكومية في حي شينجوكو في طوكيو للوقوف على مميزاتها.

ونشر حساب اليابان بالعربي، على "تويتر"، صورة لنموذج السيارة الأجرة، حيث يتم استخدام نموذج JPN Taxi الخاص بشركة تويوتا والمجهز ببرنامج للقيادة الذاتية تم تطويره بواسطة Tier IV، وهي شركة ناشئة مقرها في ناجويا ، محافظة آيتشي، في المشروع التجريبي، وتأمل الشركات في وضع مثل هذه السيارات موضع الاستخدام العملي في عام 2022 أو بعد ذلك.