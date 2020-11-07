تكنولوجيا وعلوم

اليابان تختبر سيارة أجرة بدون سائق... ماذا عن التفاصيل!؟

Lebanon 24
07-11-2020 | 15:00
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بدأت السلطات اليابانية اختبار سيارة أجرة ذاتية القيادة باستخدام شبكة لاسلكية فائقة السرعة من الجيل الخامس في العاصمة طوكيو من خلال طريق مصمم وغير مسبوق لسيرة هذه النوعية من السيارات، وقامت شركة Sompo Japan Insurance Inc. و KDDI Corp  وشركات أخرى باختبار سيارة الأجرة على الطرق العامة حول مبنى المكاتب الحكومية في حي شينجوكو في طوكيو للوقوف على مميزاتها.

ونشر حساب اليابان بالعربي، على "تويتر"، صورة لنموذج السيارة الأجرة، حيث يتم استخدام نموذج JPN Taxi  الخاص بشركة تويوتا والمجهز ببرنامج للقيادة الذاتية تم تطويره بواسطة Tier IV، وهي شركة ناشئة مقرها في ناجويا ، محافظة آيتشي، في المشروع التجريبي، وتأمل الشركات في وضع مثل هذه السيارات موضع الاستخدام العملي في عام 2022 أو بعد ذلك.

جدير بالذكر أنه تم تصميم الاختبار الذي يستمر 4 أيام حتى يوم الأحد المقبل للتحقق من سلامة وراحة ودقة السيارة ذاتية القيادة في وضعين - أحدهما تحت المراقبة الكاملة عن بعد والآخر تحت المراقبة من قبل شخص يجلس على مقعد السائق.

 
المصدر: اليوم السابع
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