تكنولوجيا وعلوم

سوار الكتروني يقيس الحرارة ودقات القلب... تعرّفوا اليه!

Lebanon 24
07-11-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-763861-637403528126114296.jpg
Doc-P-763861-637403528126114296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تتطور التكنولوجيا بشكل هائل يوميا أو حتى كل ساعة، ورغم أن الهجمة التكنولوجية تشكل قلقا للإنسان بسبب قدرتها على اتمام المهام بدل الإنسان في الكثير من الأعمال مما يهدد الأمان الوظيفي على الكوكب خاصة في المستقبل، إلا أن للتكنولوجيا آثارا إيجابية عظيمة لا سيما في استخداماتها الطبية.

 

وطور الباحثون سوار "جلد الكتروني" لأداء المهام الحسية، مثل تتبع عدد الخطوات اليومية أو قياس درجة حرارة الجسم، ومعدل دقات القلب، ويمكن تشكيله ليناسب أي مكان في الجسم. وتم العمل على هذه الرقاقة الجلدية في جامعة "كولورادو بولدر" في الولايات المتحدة، وهي جهازًا رقيقًا يشبه الجلد يمكن ارتداؤه وقابل لإعادة التدوير بالكامل ولديه القدرة على إصلاح نفسه.

 

إزاء ذلك، قال الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة "كولورادو بولدر"، جيان ليانغ شياو،  إنه "إذا كنت تريد ارتداء هذا مثل الساعة، يمكنك وضعه حول معصمك، وإذا كنت ترغب في ارتداء هذا مثل العقد، يمكنك وضعه على رقبتك".

وقال الباحثون إن "الجهاز الناتج هو أكثر سمكًا قليلًا من الضمادة، ويمكن وضعه على الجلد باستخدام الحرارة، وإنه يمكن أن يمتد أيضًا بنسبة 60% في أي اتجاه دون تعطيل الإلكترونيات داخله، كما أن الجلد الإلكتروني لديه القدرة على شفاء نفسه في غضون 13 دقيقة في حالة تلفه، وستبدأ الروابط التي تربط مادة البولي إيمين معًا في الإصلاح".

 

وأفاد الفريق الباحث أن"عملهم الذي نُشر في مجلة Science Advances، يمكن أن يؤدي إلى مستقبل يسمح فيه الجلد الإلكتروني القابل لإعادة التدوير للأشخاص بجمع بيانات دقيقة عن أجسادهم مع تقليل النفايات الإلكترونية".

 
المصدر: ارم نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
18:00 | 2020-11-09
15:00 | 2020-11-09
12:00 | 2020-11-09
09:00 | 2020-11-09
23:00 | 2020-11-08
21:00 | 2020-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website