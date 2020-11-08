"سامسونغ" تكشف عن هاتف جديد قابل للطي.. إليكم ميزاته! (فيديو)

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن هاتفها الأحدث القابل للطيّ الذي طورته للسوق الصينية وبعض الأسواق الآسيوية.وبحسب ما ذكر موقع "gsmarena"، فإنّ هاتف "W21 5G" بهيكل يشبه من ناحية التصميم هياكل هواتف "Galaxy Z Fold2 5G" التي كشفت عنها سامسونغ" العام الحالي، لكنّه حصل على شاشة "Dynamic AMOLED" بمقاس 7.6 بوصة بدقة عرض (1768/2208) بيكسل، تدعم تقنية "+HDR10"، ومعدل ترددها يعادل 120 بيكسلاً.وجهز هذا الهاتف بشاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (2260/816) بيكسل، محمية بطبقة من زجاج "Gorilla Glass Victus" المقاوم للصدمات والخدوش، ويمكن استعمالها كشاشة لمشاهدة الفيديوهات والصور أو تصفح الإنترنت والرد على الرسائل والاتصالات الواردة.كما حصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 12 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف إلى الوجوه.