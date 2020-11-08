تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تكشف عن هاتف جديد قابل للطي.. إليكم ميزاته! (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2020 | 06:00
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كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن هاتفها الأحدث القابل للطيّ الذي طورته للسوق الصينية وبعض الأسواق الآسيوية.

وبحسب ما ذكر موقع "gsmarena"، فإنّ هاتف "W21 5G" بهيكل يشبه من ناحية التصميم هياكل هواتف "Galaxy Z Fold2 5G" التي كشفت عنها سامسونغ" العام الحالي، لكنّه حصل على شاشة "Dynamic AMOLED" بمقاس 7.6 بوصة بدقة عرض (1768/2208) بيكسل، تدعم تقنية "+HDR10"، ومعدل ترددها يعادل 120 بيكسلاً.

وجهز هذا الهاتف بشاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (2260/816) بيكسل، محمية بطبقة من زجاج "Gorilla Glass Victus" المقاوم للصدمات والخدوش، ويمكن استعمالها كشاشة لمشاهدة الفيديوهات والصور أو تصفح الإنترنت والرد على الرسائل والاتصالات الواردة.

كما حصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 12 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف إلى الوجوه.
 
ويمكن لهذا الجهاز العمل بسرعة كبيرة مع شبكات 5G وشبكات الإنترنت اللاسلكية بفضل معالج ثماني النوى من نوع "+Snapdragon 865"، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت، كما زودته سامسونغ ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 25 واطا.
 
المصدر: روسيا اليوم

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