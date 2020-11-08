تكنولوجيا وعلوم

في اليابان.. ابتكار مكنسة كهربائية خاصة بالسماعات المفقودة! (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2020 | 12:00
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يواجه اليابانيون مشكلة فقدان سماعات الأذن في محطات السكك الحديدية، لكنّهم ابتكروا جهازاً جديداً وثورياً لحلّ هذه المشكلة.
 
وبحسب ما ذكر موقع "The Verge"، فقد قررت شركة "باناسونيك" العمل على حلّ هذه المشكلة، وقامت باختراع مكنسة كهربائية يمكنها جمع السماعات من خطوط السكك الحديدية سرعة.
 
 
وفي اليابان يستخدم موظفو محطة القطار أدوات لالتقاط الأشياء من خطوط السكك الحديدية، لكنّهم لا يستطيعون الإمساك بأشياء صغيرة مثل سماعات "آيربودز"، ويتوجّب عليهم الانتظار حتّى يمر القطار الأخير للنزول على المسار والتقاطها.
 
وقامت شركة "باناسونيك" بحلّ هذه المشكلة بالتحديد من خلال تطوير مكنسة كهربائية لا تمتصّ سماعة الأذن، ولكنّها تثبّتها في طرف الأنبوب، ويجري اختبار المكنسة حالياً في محطة قطار العاصمة طوكيو فقط.
 
 
 

المصدر: سبوتنيك
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