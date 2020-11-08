تكنولوجيا وعلوم

تحذير: عدد من هواتف "أندرويد" لن تكون آمنة في هذا الموعد

Lebanon 24
08-11-2020 | 18:00
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حذرت شركة "غوغل" الأميركية أصحاب هواتف "أندرويد"، من أن أجهزتهم قد لا تكون آمنة في الفترة المقبلة.

 

وقالت "غوغل"، بحسب ما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص: إن هواتف "أندرويد" القديمة لن تحظى بتقنيات مواقع الويب الآمنة، بحلول أيلول 2021.

 

وحذرت غوغل من أن مستخدمي الهواتف القديمة بدءًا من نظام تشغيل "أندرويد نوغه 7.1.1" وما هو أقدم، قد يُضطرون إلى ترقية هواتفهم قبل الموعد المحدد.

 

وأوضحت أنها لن تتمكن من توفير الدعم الأمني ولا مواقع الويب الآمنة لتلك الهواتف تدريجيًّا خلال عام 2021، وستزيل الدعم نهائيًّا في أيلول 2021.

 

بديل جيد

 

وطرح عدد من الخبراء بديلًا وصفوه بالجيد، في حالة عدم رغبة الشخص في ترقية هاتف "أندرويد" الخاص به.

 

وأشار الخبراء إلى أن هذا البديل يتمثل في تثبيت متصفح "موزيلا فاير فوكس"، والذي يدعم تقنيات التصفح الآمن ومواقع الويب الآمنة على تلك الأجهزة.

 

المصدر: سبق
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