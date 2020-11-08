تكنولوجيا وعلوم

اليابان تحول صراصير لروبوتات للمهام المعقدة (فيديو)

Lebanon 24
08-11-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-764164-637404440093743320.jpg
Doc-P-764164-637404440093743320.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زود فريق جامعة "تسوكوبا" اليابانية صراصير مدغشقر بشرائح إلكترونية تتحكم بحركتها على الجدران والأرضيات، لتنفذ مجموعة من المهام المعقدة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ثبت العلماء أقطابا كهربائية في أجسام الروبوتات المسماة "كالمبوتس" Calmbots، بالإضافة إلى هوائي وبطارية وبكسل ليتم استخدامه كشاشة عرض.

ويقول الباحثون إن صراصير السايبورغ يمكنها نقل الأشياء في جميع أنحاء المنزل، والرسم على الورق، وربما تعمل في يوم من الأيام كجهاز صوتي أو إدخال لمسي.

وتعتبر الروبوتات الصغيرة جزءا من مشروع مجموعة الطبيعة الرقمية، وهي قسم في جامعة تسوكوبا، يهدف لإطلاق إبداعاتهم في المنازل.

وجرى اختيار صرصور مدغشقر على وجه التحديد لقدراته على الحركة والعناية الذاتية والاختباء، وتم تعديل الصراصير بمكونات الكمبيوتر من خلال الزرع، واختبر الفريق قدرته للسيطرة على الصراصير عبر الجدران والسجاد والأرضيات مع الكابلات.
 
 
 
ويؤكد خبراء جامعة كارولينا الشمالية الأميركية، أن صراصير السايبورغ يمكن استخدامها لمسح المناطق وإرسالها إلى مناطق الكوارث للبحث عن البشر المحاصرين تحت الأنقاض وأداء مهام الاستطلاع.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
18:00 | 2020-11-09
15:00 | 2020-11-09
12:00 | 2020-11-09
09:00 | 2020-11-09
21:00 | 2020-11-08
19:54 | 2020-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website