تكنولوجيا وعلوم

هكذا ستكون وسائل التواصل الاجتماعي في 2021!

Lebanon 24
09-11-2020 | 12:00
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أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر شيوعًا، فأكثر من 80% من 4.66 مليار شخص على الكوكب الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت هم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة.

تتواصل العديد من الشركات، من مصنعي المواد الغذائية إلى شركات السيارات الكبيرة، بنشاط مع العملاء من خلال فيسبوك وتويتر وإنستغرام ومنصات أخرى. حتى إن بعض العلامات التجارية تخلت عن مواقعها الإلكترونية وتحولت تمامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

يتغير العالم بسرعة كبيرة لدرجة أن السؤال الملح هو ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل ستنتقل الحياة تمامًا إلى واقعٍ افتراضي؟ ماذا تتوقع من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمعلنين في عام 2021 وما بعده؟

الدور المتزايد لوسائل التواصل
اليوم لا تبيع وسائل التواصل تغطية العلامة التجارية والتفاعل والظهور فحسب، بل تبيع أيضًا مؤشرات ملموسة جدًا للمبيعات المباشرة، حيث يساهم المستخدمون في هذه الظاهرة وفقًا للأبحاث، حيث يثق الناس في المبيعات الاجتماعية ويمكنهم بسهولة شراء المنتجات من خلال واتساب وإنستغرام، ويركز المعلنون بشكل متزايد على مستخدمي الهاتف المحمول، مما يعني أن الإعلان عن السلع والخدمات يستخدم الآن أشكالًا معينة من الاستهداف.

الدور المتزايد للأجهزة المحمولة
يصل 91% من جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى قنواتهم المفضلة عبر الأجهزة المحمولة، فماذا يعني هذا للمسوقين؟

تمتلك وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل أشكال إعلانات مخصصة لتطبيقات الأجهزة المحمولة، وسيستمر الإعلان الحصري للجوال في أن يصبح أكثر شعبية، ويتعلم المزيد والمزيد من المهنيين تقييم اعتماد الربح على ولاء العملاء، ونتيجة لذلك، ستنتقل الشركات من المهمة المؤقتة المتمثلة في (الصفحات الرائدة) إلى تشكيل أكثر تحديداً لمجتمعات العملاء المخلصين.

مزايا جديدة
وتتمثل الوظيفة الأصلية لوسائل التواصل التي تم إنشاؤها في السماح للمستخدمين بالعثور على أصدقائهم القدامى عبر الإنترنت واستعادة العلاقات، حيث غيرت وسائل التواصل اتجاه التنمية. والآن من المحتمل أن تكون وسائل التواصل بمثابة تمثيل عبر الإنترنت لشخص أو شركة، مما يمنح فرصة لتشكيل علامة تجارية شخصية، وهذا الأمر يؤثر على سلوك المستخدمين واحتياجاتهم، ويتطلب خدمات جديدة.

هناك طلب كبير بالفعل على العديد من التطورات الحديثة – البحث عن المعلومات وتخزين الملفات والقدرة على تحرير الصور والقدرة على قيادة المدونة في وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الجغرافية الاجتماعية – بالنسبة للعديد من المستخدمين، حيث تعد الشبكات الاجتماعية مرادفًا تقريبًا للإنترنت.

الفيديو في وسائل التواصل
لطالما كانت معلومات الفيديو والرسوم البيانية أكثر شيوعاً من النص، وهذا هو السبب في تطوير إنستغرام و(Pinterest) بنشاط الآن. وبالتأكيد ستؤثر كلتا الخدمتين على تطوير (SMM). وسرعان ما سيكونون مهمين في حل مهام التسويق مثل فيسبوك.

الخدمات الجغرافية الاجتماعية
لقد لاحظت الشركات بالفعل أدوات مثل (Nextdoor) وتستخدمها بنشاط للترويج للمنتجات، وعلاوة على ذلك، لا يتم استخدام هذه الأدوات فقط من قبل الشركات الصغيرة ولكن أيضًا من قبل البنوك وشركات الاتصالات وممثلي صناعة تكنولوجيا المعلومات.

حملات التسويق
هناك احتمالات كثيرة لأتمتة حملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منها:
• مراقبة وسائل التواصل والمدونات.
• تحسين الحملات الإعلانية المستهدفة على وسائل التواصل.
• تحسين قيادة المجتمعات والمدونات.
• التحليلات (التحليل الاجتماعي والديموغرافي وحركة المرور).

التوظيف الاجتماعي
يتجه متخصصو الموارد البشرية في كثير من الأحيان إلى وسائل التواصل الاجتماعي عند البحث عن مرشحين لوظيفة معينة، فبعد كل شيء، فوسائل التواصل تساعد في تكوين فكرة عن المرشح والحصول على ملف تعريف نفسي وتقييم المنشورات والتواصل مع الزملاء والمديرين السابقين.
المصدر: العربية
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