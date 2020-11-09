"Vivo" تكشف عن أحدث هواتفها للجيل الخامس! (فيديو)





وبحسب ما ذكر موقع "gsmarena"، فإنّ هاتف "vivo S7e 5G" الجديد يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للخدوش والصدمات، أبعاده (161 x 74 x 7.7) ملم، ووزنه 171 غ.



كما زود هذا الهاتف بشاشة "AMOLED" بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، أبعادها "20:9"، وترددها 120 بيكسلاً، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م.



ويضمن له الأداء السريع مع البيانات والشبكات معالج "Dimensity 720 5G" ثماني النوى، ومعالج رسوميات "Mali-G57 MC3"، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت. كشفت شركة "Vivo" الصينية عن هاتفها الأحدث المخصص للعمل مع شبكات "5G"، والذي صنّف من بين أقوى المنافسين لهواتف "سامسونغ" الكورية الجنوبية و"هواوي" الصينية الحديثة.وبحسب ما ذكر موقع "gsmarena"، فإنّ هاتف "vivo S7e 5G" الجديد يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للخدوش والصدمات، أبعاده (161 x 74 x 7.7) ملم، ووزنه 171 غ.كما زود هذا الهاتف بشاشة "AMOLED" بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، أبعادها "20:9"، وترددها 120 بيكسلاً، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م.ويضمن له الأداء السريع مع البيانات والشبكات معالج "Dimensity 720 5G" ثماني النوى، ومعالج رسوميات "Mali-G57 MC3"، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه أتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الفائق العرض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وزودته "Vivo" بنظام تشغيل "أندرويد-10"، وبطارية بسعة 4100 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة "NFC" للدفع الإلكتروني.





