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تكنولوجيا وعلوم
أحد منتجات "آبل" الشهيرة.. يخلّصكم من مرض مزعج!
Lebanon 24
09-11-2020
|
18:00
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منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية ترخيصاً لساعة "آبل ووتش" من شركة "آبل" الأميركية العملاقة، لأنّها تساهم بعلاج أحد الأمراض الشهيرة المزعجة.
وأوضح تقرير نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنّ إدارة الغذاء والدواء الأميركية، قالت إنّ ساعة "آبل ووتش" يمكنها أن تعالج الكوابيس المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة.
وأشار البيان المؤسسة الأميركية إلى أنّ "آبل ووتش" يمكنها أن تكون مفتاحاً لحلّ مشاكل النوم المرتبطة بظهور كوابيس اضطرابات ما بعد الصدمة.
ويرجع ذلك إلى نظام بيانات موجود في ساعة "آبل ووتش" يمكنه أن يضبط معدل ضربات القلب، ويكشف إذا ما كنت ستواجه كابوسا أن ينبهك باهتزاز في معصمك ويحافظ على نومك عميقاً خالياً من الكوابيس.
ولكنها أشارت إلى أن تطبيق "نايت وير" على ساعات "آبل ووتش" لا ينبغي أن يصرف إلا بوصفة طبية، لأنه يعتبر علاجاً قائماً بذاته.
المصدر: سبوتنيك
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