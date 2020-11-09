أحد منتجات "آبل" الشهيرة.. يخلّصكم من مرض مزعج!

وأوضح تقرير نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنّ إدارة الغذاء والدواء الأميركية، قالت إنّ ساعة "آبل ووتش" يمكنها أن تعالج الكوابيس المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة.وأشار البيان المؤسسة الأميركية إلى أنّ "آبل ووتش" يمكنها أن تكون مفتاحاً لحلّ مشاكل النوم المرتبطة بظهور كوابيس اضطرابات ما بعد الصدمة.ويرجع ذلك إلى نظام بيانات موجود في ساعة "آبل ووتش" يمكنه أن يضبط معدل ضربات القلب، ويكشف إذا ما كنت ستواجه كابوسا أن ينبهك باهتزاز في معصمك ويحافظ على نومك عميقاً خالياً من الكوابيس.ولكنها أشارت إلى أن تطبيق "نايت وير" على ساعات "آبل ووتش" لا ينبغي أن يصرف إلا بوصفة طبية، لأنه يعتبر علاجاً قائماً بذاته.