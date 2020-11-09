"تخلصك من مرض مزعج"... شهادة اعتماد أميركية لأحد منتجات "آبل" الشهيرة

حصل أحد أبرز منتجات شركة "آبل" الأميركية على شهادة اعتماد أميركية، لتخلصك من مرض مزعج. وأشار تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية منحت ترخيصا لساعة "آبل ووتش" من أنها يمكن علاج أحد الأمراض الشهيرة المزعجة.

وأوضح التقرير أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية، قالت إن ساعة "آبل ووتش" يمكنها أن تعالج الكوابيس المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة.

ويرجع ذلك إلى نظام بيانات موجود في ساعة "آبل ووتش" يمكنه أن يضبط معدل ضربات القلب، ويكشف إذا ما كنت ستواجه كابوسا أن ينبهك باهتزاز في معصمك ويحافظ على نومك عميقا خاليا من الكوابيس.

ولكن أشارت إلى أن تطبيق "نايت وير" على ساعات "آبل ووتش" لا ينبغي أن يصرف إلا بوصفة طبية، لأنه يعتبر علاجا قائما بذاته.