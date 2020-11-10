سامسونغ تطلق هاتفها الذكي غالاكسي M21s الجديد

أعلنت شركة سامسونغ إطلاق هاتفها الذكي غالاكسي M21s الجديد، الذي يمتاز بتحسينات طفيفة مقارنة مع الموديل السابق.وأوضحت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية في الهاتف الجديد تشتمل على معالج Exynos 9611 وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت.وتروج الشركة لجهازها الجديد بشاشة AMOLED قياس 6.4 بوصة وبدقة وضوح FHD+.وتعمل كاميرا السيلفي على الجانب الأمامي بدقة 32 ميغابيكسل، وعلى الجانب الخلفي توجد الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميغابيكسل والمحسنة مقارنة مع الموديل السابق، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابيكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميغابيكسل، بينما يوجد مستشعر بصمة الأصابع على الجانب الخلفي أسفل الكاميرا الرئيسية.ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام غوغل أندرويد 10 ويزخر ببطارية سعة 6000 مللي أمبير ساعة.