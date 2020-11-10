"Xiaomi" تسدل الستار عن أحدث حواسبها.. تعرّفوا إلى ميزاته! (فيديو)





وبحسب موقع "ixbit"، فإنّ حاسب "Mi Notebook 14 e-Learning Edition" يأتي بهيكل أنيق من المعدن والبلاستيك يزن 1.5 كلم، سماكته 18 ملم فقط، ومزود بشاشة "IPS LCD" بمقاس 14 بوصة قادرة على عرض فيديوهات "FHD".



كما جهز هذا الحاسب بمعالج ثماني النوى من نوع "Intel Core i3-10110U" بتردد 2.1 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات "Intel UHD Graphics 620"، وذاكرة وصول عشوائي أساسية من نوع "DDR4"، بحجم 8 غيعابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع "SSD" بسعة 256 غيغابايت. أسدلت شركة "Xiaomi" الصينية الستار عن أحدث حواسبها المحمولة الذي طورته لينافس حواسب شركتي "آسوس" و"آبل" العملاقتَيْن.وبحسب موقع "ixbit"، فإنّ حاسب "Mi Notebook 14 e-Learning Edition" يأتي بهيكل أنيق من المعدن والبلاستيك يزن 1.5 كلم، سماكته 18 ملم فقط، ومزود بشاشة "IPS LCD" بمقاس 14 بوصة قادرة على عرض فيديوهات "FHD".كما جهز هذا الحاسب بمعالج ثماني النوى من نوع "Intel Core i3-10110U" بتردد 2.1 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات "Intel UHD Graphics 620"، وذاكرة وصول عشوائي أساسية من نوع "DDR4"، بحجم 8 غيعابايت، وقرص تخزين داخلي من نوع "SSD" بسعة 256 غيغابايت.

وزودته "Xiaomi" بكاميرا لمكالمات الفيديو مثبتة على الحافة العلوية للشاشة، وبمنفذ "USB 2.0"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ "HDMI" ليتصل مع الشاشات وأجهزة التلفاز.

ويتميز هذا الحاسب أيضاً ببطارية باستطاعة 46 واطا، يمكن شحن نصف سعتها تقريبا في غصون نصف ساعة، وحين شحنها بشكل كامل تكفي الجهاز ليعمل لأكثر من 10 ساعات، فضلا عن شرائح إلكترونية تمكنه من الاتصال اللاسلكي مع الأجهزة وشبكات الإنترنت عبر تقنيات "Bluetooth 5.0" و"Wi-Fi 5".