بالفيديو... "كرة نارية" تحلق فوق الولايات المتحدة

وأشارت إلى ان "كرة النار شاهدها بشكل أساسي سكان ولايتي كونيتيكت ونيويورك، لكن التقارير جاءت أيضًا من ماساتشوستس وديلاوير وماريلاند ونيو هامبشاير ونيوجيرسي ورود آيلاند وفيرمونت وويست فيرجينيا. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ سكان مقاطعة كيبيك الكندية عن الظاهرة التي شوهدت في السماء.

وذكر بيان المنظمة أنه "ما زال التحقيق جاريا، كانت الكرة النارية تتحرك من الشرق إلى الغرب واختفت عن الأنظار في مكان ما فوق بوكيبسي في ولاية نيويورك، استنادا إلى جميع التقارير التي وردت".

ونشير الى ان جمعية النيازك الأميركية هي منظمة علمية غير تجارية تأسست في العام 1911 بدعم من محترفين وهواة في علم فلك النيازك.