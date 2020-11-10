باستخدام AppGallery وأداة البحث Petal Search.. التطبيقات ستصبح متوفرة على هاتف HUAWEI Y9a

يتميز هاتف HUAWEI Y9a الذي تم إصداره مؤخرًا بكاميرا رباعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل وشاحت فائق السرعة بقوة 40 وات (22.5 وات)، وأصبح أحد أفضل الهواتف في سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة . يأتي مثبت مسبقاً بمتجر AppGallery، جنبًا إلى جنب مع Petal Search، يمكن لمستخدمي هاتف HUAWEI Y9a تنزيل عدد كبير من تطبيقات الهواتف المحمولة الشهيرة بسهولة على هواتفهم.

ضمن أفضل 3 متاجر للتطبيقات في العالم: AppGallery يحتوي على كل شيء

باعتباره متجر التطبيقات الرسمي من هواوي، يوفر AppGallery للمستخدمين أفضل التطبيقات والخدمات العالمية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات المحلية عالية الجودة. متجر AppGallery متاح حاليًا في أكثر من 170 دولة ومنطقة، مما يجعله ضمن أفضل 3 متاجر للتطبيقات في العالم.

بدءً من الأخبار إلى الشبكات الاجتماعية والترفيه وغير ذلك، يغطي متجرAppGallery 18 فئة من التطبيقات حتى تتمكن من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من بعض التطبيقات والخدمات المشهورة عالميًا.

لحماية بيانات المستخدم الشخصية والأمان، يحتوي متجر AppGallery على نظام أمان وحماية كاملة، بما في ذلك التحقق من الاسم الحقيقي للمطور، وعملية مراجعة من أربع خطوات، وحماية التنزيل والتثبيت، بالإضافة إلى آلية منع تشغيل التطبيق.



ابحث عن الأشياء التي تريدها وقم بتنزيلها من خلال أداة البحث Petal Search

كمحرك بحث، يحتوي Petal Search على ميزتين رئيسيتين - البحث العام والبحث في التطبيق. يمكنك استكشاف بما في ذلك التطبيقات والأخبار والصور والمزيد. يسرد Petal Search التطبيقات من مصادر متعددة، بما في ذلك متجر AppGallery.



يمكن إجراء عملية البحث والتنزيل في خطوتين فقط:

- قم بفتح Petal Search أو ابحث عن عنصر واجهة المستخدم وأدخل اسم التطبيق الذي تبحث عنه. في قائمة النتائج، حدد فئة التطبيقات لإدراج المحتوى في قائمة مختصرة.