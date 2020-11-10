تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تستغل كورونا... ماذا فعلت!؟

Lebanon 24
10-11-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-764812-637406226746326434.jpeg
Doc-P-764812-637406226746326434.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعادت شركة "مايكروسوفت" طرح نموذجين من جهاز إكس بوكس للألعاب، للاستفادة من تزايد الإقبال على الإنفاق على الألعاب في ظل جائحة فيروس كورونا.

وطرحت الشركة النموذجين بعد سبعة أعوام من طرح النسخة السابقة منهما، بحسب "رويترز".

ومن المقرر أن تباع أجهزة "إكس بوكس طراز إكس"، التي وصفتها الشركة بأنها أقوى جهاز ألعاب في العالم، بسعر التجزئة 499.99 دولار بينما ستباع أجهزة "إكس بوكس طراز إس" بمبلغ 299.99 دولار.

وسينافس إكس بوكس أجهزة ألعاب بلاي ستيشن 5 من إنتاج شركة سوني والتي من المقرر أن تطرح في الأسواق يوم الخميس.

وينظر على نطاق واسع إلى جهاز بلاي ستيشن 5 على أنه يقود المنافسة بين أجهزة الألعاب لأن قاعدة معجبيه أكبر من نظيراتها ولأنه يتيح عددا أكبر من الألعاب الحصرية التي ستكون متوفرة عند طرحه.

وتعد هذه أول مرة تطرح فيها مايكروسوفت جهاز ألعاب في مختلف أنحاء العالم في يوم واحد، وقالت الشركة إنها تلقت أعلى عدد من الطلبات المسبقة لجهاز إكس بوكس في أسواق مختلفة

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2020-11-11
09:00 | 2020-11-11
06:00 | 2020-11-11
21:00 | 2020-11-10
18:00 | 2020-11-10
16:15 | 2020-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website