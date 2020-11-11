في حال نسيت كلمة السر الخاصة بالـ"واي فاي".. إليك هذه الحيلة البسيطة للعثور عليها

تعتبر شبكة الـ"واي فاي" من الأمور المهمة والأساسية في المنزل، ومن خلالها يتوفر الانترنت لاستخدام تطبيقات المراسلة مثل "واتسآب" وأيضاً استخدام "فيسبوك" والقيام بأي نشاط آخر عبر الشبكة العنكبوتية.

ومن المفترض أن يتم وضع كلمة سر لجهاز الـ"واي فاي"، وذلك من أجل منع أي شخص آخر خارج المنزل من استخدام الإنترنت، باعتبار أن ذلك يساهم في استنزاف باقة البيانات التي حصلت عليها، الأمر الذي يكلفك كالكثير من الأموال.

وفي حالات كثيرة، فإن المستخدم يمكن أن ينسى كلمة السر الخاصة بجهاز الـ"واي فاي"، خصوصاً عندما يريد توصيل الإنترنت على أجهزة أخرى. وغالباً ما يضطر البعض إلى إبلاغ موزع خدمة الانترنت للتدخل تقنياً والسعي إلى تغيير كلمة المرور بأخرى جديدة.

إلا أنه فعلياً، وفي حال كان لدى المستخدم حاسوباً محمولاً في منزله، فإنه وبكل تأكيد سيكون قد ربطه في وقت سابق بشبكة الـ"واي فاي"، ما يعني أن كلمة المرور قد أدخلت إلى هذا الحاسوب، وبالتالي جرى حفظها هناك.

وفي حال لم يتذكر المستخدم ذلك الرمز، فإنه وبكل بساطة يمكنه الحصول عليه من خلال الحاسوب.. فإليكم الخطوات:

1- على الجهة اليمنى لشاشة الحاسوب، وتحديداً بالقرب من الساعة ومستوى الصوت، تظهر أيقونة خاصة بشبكة "الواي فاي"، وما عليك سوى الضغط عليها.

2- بعدها، ستظهر أمامك خيارات عديدة لشبكات الـ"واي فاي"، ومن المفترض أن الشبكة التي يعمل حاسوبك معها ستبدو بارزة، وستحمل إلى جانبها عبارة "Connected".

3- في الخطوة التالية، عليك الضغط بزر الفأرة الأيمن على تلك الشبكة، وسيظهر لديك خيار "Properties".

4- هنا، ستفتح لديك نافذة جديدة مؤلفة من قسمين: الأول يسمى "Connection" والثاني يسمى "Security". وفعلياً، فإن كلمة السر موجودة في القسم الثاني.

5- بكل بساطة، فإنك من خلال الدخول إلى قسم "Security"، ستجد خيار "Network Security Key"، والذي يضم خانة فيها نقاط سوداء عريضة، وهي ترميز لكلمة السر الخاصة بشبكة الـ"واي فاي".

6- تحت هذه الخانة بالتحديد، اضغط على المربع الذي تأتي بجواره كلمة "Show Characters"، وعندها ستظهر لك كلمة السر التي تريدها.