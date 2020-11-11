تكنولوجيا وعلوم

بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)

Lebanon 24
11-11-2020 | 15:00
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ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة "OnePlus" الصينية تعمل على تطوير مجموعة جديدة من الهواتف التي ستشكل منافسة كبيرة لهواتف "سامسونغ" الكورية الجنوبية الحديثة.

وبحسب ما ذكر موقع "4pda"، فإنّه تبعاً للتسريبات تطور الشركة حالياً 3 نماذج من أجهزة "OnePlus 9"، وستطرح هذه الأجهزة في النصف الاول من العام المقبل بمواصفات متطورة.

وستتميّز هذه الهواتف بمعالجات ثمانية النوى من نوع "Snаpdragon 875" قادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية بكل سلاسة، وبذواكر وصول عشوائي 10 أو 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 و512 غيغابايت، و1 تيرابايت.
 
كما ستحصل هياكلها على حماية من الماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية، وبشاشات "AMOLED" عالية الدقة بتردد 144 هيرتزاً، تمكنها من التعامل بسرعة مع الصور والفيديوهات وألعاب الفيديو.
 
ومن المفترض أن تزود هذه الأجهزة ببطاريات بسعة 4500 ميلي أمبير، وميزة الشحن السريع عبر شواحن باستطاعة 65 واطا، وميزة الشحن اللاسلكي عبر شواحن باستطاعة 45 واطاً.
 

المصدر: روسيا اليوم

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