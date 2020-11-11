تكنولوجيا وعلوم

يعمل 8 ساعات.. "روبوت" لجمع القمامة في الشوارع!

Lebanon 24
11-11-2020 | 18:00
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تواصل الصين العمل على التوسع في استخدام "الروبوتات" في كل الأنشطة الحياتية، وهي تسعى اليوم إلى تطوير تقنيات تمكن هيئات تنظيف الشوارع من إتمام عملها بصورة آلية شبه كاملة بدون تدخل البشر.
 
ويكشف ذلك "ربوت" جديد تم تطويره في الصين لجمع القمامة حيث يستطيع القيام بمهامه بدقة كبيرة اعتماداً على أنظمة توجيه تعتمد على استخدام وسائل متطورة لتحديد المواقع.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية صوراً على "تويتر" للربوت الصيني الجديد الخاص بجمع القمامة.

وكتبت: "ظهر روبوت ذكي لفرز القمامة في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الشرقية الصينية". وتابعت: "بدعم من التعلم البصري وتقنيات تحديد المواقع الملاحية، يمكن للروبوت العمل مدة 8 ساعات متتالية، والتقاط وفرز 17.5 كلغ من القمامة بمعدل دقة تحديد القمامة القابلة لإعادة التدوير نسبته 98%".
 
المصدر: سبوتنيك
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