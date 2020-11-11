يعمل 8 ساعات.. "روبوت" لجمع القمامة في الشوارع!

ظهر روبوت ذكي لفرز القمامة في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الشرقية الصينية. بدعم من التعلم البصري وتقنيات تحديد المواقع الملاحية، يمكن للروبوت العمل لمدة 8 ساعات متتالية، والتقاط وفرز 17.5 كجم من القمامة بمعدل دقة تحديد 98% على القمامة القابلة لإعادة التدوير. pic.twitter.com/tCmLsLw1Sb
— CGTN Arabic (@cgtnarabic) November 10, 2020
ظهر روبوت ذكي لفرز القمامة في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الشرقية الصينية. بدعم من التعلم البصري وتقنيات تحديد المواقع الملاحية، يمكن للروبوت العمل لمدة 8 ساعات متتالية، والتقاط وفرز 17.5 كجم من القمامة بمعدل دقة تحديد 98% على القمامة القابلة لإعادة التدوير. pic.twitter.com/tCmLsLw1Sb