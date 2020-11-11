تكنولوجيا وعلوم

بالفيديو... طائرة نقل عسكري أمريكية قابلة للطي!

Lebanon 24
11-11-2020 | 23:00
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 تختلف الطائرات الحربية باختلاف المهام التي صممت من أجلها، فبينما تتميز المروحيات بالإقلاع والهبوط العمودي، فإن طائرة الدفع التوربيني تمتلك مدى وسرعة أكبر.

وهناك طائرات صممت لتجمع بين ميزات المروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة على السواء مثل طائرة "في - 22 أوسبري". إذ تجمع هذه الطائرة بين الإقلاع والهبوط العمودي مثل المروحيات وسرعة التحليق العالية التي تتميز بها الطائرات ذات الأجنحة الثابتة.

وتمتلك طائرة "أوسبري" محركات عند طرف كل جناح وتعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاهات أو ما يطلق عليه "تيلت روتور" متعددة المهام.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لطائرة "في 22 أوسبري" أثناء طي أجنحتها التي تحمل شفرات الطيران وإعادة توجيهها في وضع الإقلاع العمودي.

 
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