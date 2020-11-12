تكنولوجيا وعلوم

ملايين هواتف أندرويد ستتوقف عن عرض مواقع الويب عام 2021

Lebanon 24
12-11-2020 | 06:00
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ستتوقف الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بإصدار قديم من نظام التشغيل أندرويد، عن القدرة على تشغيل مواقع ويب معينة بدءا من العام المقبل.

ويرجع ذلك إلى مشكلة تنشأ حول شهادات SSL، التي تُستخدم لعرض مواقع HTTPS بشكل صحيح.
 
ويتم إصدار الشهادات من قبل المرجع المصدق (CA)، وبما أن الكثير من الويب يعمل الآن بشكل آمن على HTTPS، فإن وجودها على جهازك أمر حيوي للغاية.

وقبل خمس سنوات، أطلقت هيئة التصديق غير الربحية Let’s Encrypt ووقعت اتفاقية مشتركة مع هيئة تصديق أخرى تسمى IdenTrust. وهذا يعني أن جميع الأنظمة الأساسية الرئيسية: ويندوز وmacOS وأندرويد و iOS و Linux كانت قادرة على استخدامها في المتصفحات المقابلة لها.

والآن، أشارت Let’s Encrypt إلى أنها لن تُجدد الاتفاقية وقد يؤدي ذلك إلى ترك الكثير من أجهزة أندرويد القديمة غير قادرة على الترقية إلى أحدث شهادة، وبالتالي لن يتم تحميل مواقع الويب المشفرة بشكل آمن.

وأوضحت هيئة Let's Encrypt في منشور عبر مدونتها: "شهادة الجذر DST Root X3 التي اعتمدنا عليها في أنظمة أندرويد،  ستنتهي في 1 أيلول 2021. ولحسن الحظ، نحن مستعدون للوقوف بمفردنا والاعتماد فقط على شهادة الجذر الخاصة بنا".

وتابعت: "مع ذلك، هذا يقدم بعض مشاكل التوافق. وبعض البرامج التي لم يتم تحديثها منذ عام 2016 ما تزال لا تثق في شهادة الجذر الخاصة بنا، ISRG Root X1. وجدير بالذكر أن هذا يتضمن إصدارات أندرويد السابقة للإصدار 7.1.1. وهذا يعني أن تلك الإصدارات القديمة من أندرويد لن تثق بعد الآن في الشهادات الصادرة عن Let’s Encrypt".
 
وباختصار، إذا كنت تستخدم أجهزة أندرويد التي تعمل ببرامج أقدم من أندرويد 7.1.1 لعام 2016،  فقد تكون ممن يواجهون مشكلة العام المقبل. والحل الوحيد هو استخدام متصفح Firefox من Mozilla الذي يستخدم مخزن الشهادات الخاص به والذي يتجاوز المشكلة.

ومع ذلك سيظل الملايين من مستخدمي أجهزة أندرويد القديمة في جميع أنحاء العالم، أمام مشكلة عدم الحصول على تقنيات مواقع الويب الآمنة بحلول أيلول 2021، لذلك يجب على مستخدمي هواتف أندرويد القديمة ترقية هواتفهم قبل الموعد المحدد.
المصدر: روسيا اليوم
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