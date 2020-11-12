تكنولوجيا وعلوم

لأول مرة بالفيديو... تصوير أحد أندر المخلوقات البحرية في العالم

Lebanon 24
12-11-2020 | 18:00
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نشر علماء أستراليون شريط فيديو يظهر أحد أنواع الحبار النادرة جدا من جنس "Magnapinna".

وأشار العلماء أن الفيديو قد تم توثيقه في عام 2017، ولكن الآن فقط تم نشره، وكان ذلك كجزء من مسح واسع النطاق للمياه قبالة الساحل الجنوبي لأستراليا. ووفقا لهم، فإن هذا النوع من الحيوانات نادر جدا، ومن الصعب جدا تصويره، حيث أنه يعيش على عمق من كيلومتر إلى 4 كيلومترات.

وأضاف العلماء أن السمة التي تميز هذا الحبار عن غيره هي الأطراف الطويلة التي يمكن أن يصل طولها إلى أكثر من 8 أمتار، وهي أطول بعدة مرات من طول جسمه، بالإضافة إلى الزعنفة الكبيرة.، حسب مجلة " Science Alert" العلمية.


 

وقال الباحثون ان"هذه اللقطات التي كانت الأولى من نوعها في المباه الأسترالية، اكدت فرضية الكوزموبوليتانية (التوزيع الواسع للأنواع)".

المصدر: سبوتنيك
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