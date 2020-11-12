165 شركة تطالب بمحاسبة غوغل.. إليكم السبب!

طالبت مجموعة كبيرة من الشركات جهات تطبيق مكافحة الإحتكار في الاتحاد الأوروبي، باتخاذ موقف أكثر صرامة ضدّ شركة "غوغل"، باعتبار أن الأخيرة تفضّل بشكل غير عادل خدماتها الخاصة في عمليات البحث عبر الإنترنت.

وتضمّ المجموعة المكونة من 165 شركة، وهيئة صناعية شركات أميركية وبريطانية بالإضافة إلى نظراء في 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وتفصيلاً، فإنّ المجموعة تتألف من 135 شركة تقدم خدمات عبر الإنترنت بالإضافة إلى 30 جمعية صناعية.

وبعثت الشركات مجتمعة رسالة إلى رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، مشيرة إلى أنّ "غوغل تمنح خدماتها، مثل تلك المتعلقة بالسكن والسفر والوظائف، وضعاً تفضيلياً في نتائج البحث"، داعية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذه الممارسة.