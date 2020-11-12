الروبوتات تدخل مستشفيات الهند وتنضمّ إلى المعركة ضدّ ”كورونا“

بدأت بعض المستشفيات في الهند باستخدام الروبوتات لمساعدة المرضى على التواصل مع أحبائهم، والوقوف إلى جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية في معركتهم على الخطوط الأمامية للوباء.

وقامت شركة "إنفانتو روبوتيكس" ومقرها بنغالور، بتصميم 3 روبوتات للقيام بمهام تتراوح من تطهير الأسطح إلى الإجابة على أسئلة المرضى وتفعيل الاستشارات عبر الفيديو مع الأطباء. وحتى الآن، فإن النموذج الأشهر بين تلك النماذج الـ3 هو "ميترا"، ويكلف نحو 10 آلاف دولار. وباستخدام تقنية التعرف على الوجه، يمكن للروبوت أن يتذكر أسماء ووجوه المرضى الذين تفاعل معهم.