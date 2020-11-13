165 شركة تطالب بمحاسبة غوغل.. ما السبب؟

طالبت مجموعة كبيرة من الشركات جهات تطبيق مكافحة الإحتكار في الاتحاد الأوروبي، باتخاذ موقف أكثر صرامة ضدّ شركة "غوغل"، باعتبار أن الأخيرة تفضّل بشكل غير عادل خدماتها الخاصة في عمليات البحث عبر الإنترنت.

وتضمّ المجموعة المكونة من 165 شركة، وهيئة صناعية شركات أمريكية وبريطانية بالإضافة إلى نظراء في 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وتفصيلاً، فإنّ المجموعة تتألف من 135 شركة تقدم خدمات عبر الإنترنت بالإضافة إلى 30 جمعية صناعية.

وبعثت الشركات مجتمعة رسالة إلى رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، الخميس، مشيرة إلى أنّ "غوغل تمنح خدماتها، مثل تلك المتعلقة بالسكن والسفر والوظائف، وضعاً تفضيلياً في نتائج البحث"، داعية الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذه الممارسة.

من جانبها، نفت "غوغل" ما تروجه الشركات عن أنها تقوم بتفضيل خدماتها بشكل غير عادل، موضحة أن "مستخدميها ليسوا محبوسين وإن المنافسة عبر خدماتها متاحة عبر الإنترنت".

وقال أحد ممثلي الشركة أن "غوغل تمنح الناس نتائج البحث الأكثر صلة التي يمكنهم الوثوق بها"، وقال: "لا يتوقع الناس منا أن نفضل شركات معينة أو منافسين تجاريين على الآخرين، أو أن نتوقف عن إطلاق خدمات مفيدة تجلب المزيد من الخيارات والمنافسة للأوروبيين".