تكنولوجيا وعلوم

هل تواجه مشاكل عند شحن هاتفك؟ إليك هذا الخبر!

Lebanon 24
13-11-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-765638-637408482859799557.jpg
Doc-P-765638-637408482859799557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتبر مشكلات شحن البطارية من أكثر المشكلات التي تعاني منها الأجهزة والهواتف الذكية أحيانا، فما سبب تلك المشكلات وكيف السبيل للتعامل معها؟

وحول هذا الموضوع قال الخبير والمبرمج ورئيس قسم التقنية في شركة Reksoft الروسية، يفغيني تشيرتوك: "تعتمد عملية شحن الهاتف على عدة عوامل، منها الشاحن وأجزاؤه الأساسية وكذلك مآخذ الشحن الموجودة في الشاحن وفي الهاتف، في كل مرحلة من هذه السلسلة يمكن أن تظهر مشكلات معينة تؤثر على عملية الشحن.. من الممكن أن تتأثر عملية الشحن بسبب مشكلات في وحدة الطاقة الأساسية للشاحن، والتي قد يكون سببها المكونات المنخفضة الجودة التي استعملت في التصنيع، للتحقق مما إذا كان الشاحن يعمل أم لا يمكن توصيله بهاتف آخر ومراقبة النتيجة".

وأضاف "قد تظهر مشكلات الشحن بسبب الكابل الخاص بالشاحن أحيانا، فحتى لوكانت وحدة الطاقة تعمل بشكل جيد فالمكونات الرخيصة الثمن التي تستعمل في تصنيع بعض الكوابل تؤثر على جهد التيار الكهربائي الواصل إلى الهاتف، وتعرض مكونات الكابل للتلف أو التمزق الجزئي قد تتسبب بمشكلات كبيرة للهاتف".

وثالث أمر قد يؤثر على عملية الشحن وفقا للخبير هي مآخذ الشحن الموجودة في الشواحن والهواتف، فالمعادن الموجودة فيها قد تتعرض للأكسدة أحيانا أو قد تتأثر بتلك المآخذ مع الاستعمال المتكرر، لذا يجب توصيل كابل الشحن بالهاتف كل مرة بعناية، والانتباه لعدم تراكم الأوساخ أو أكاسيد المعادن في مأخذ الشحن.

وقد تكون مشكلات الشحن في الهواتف مرتبطة بالبطارية في بعض الأحيان، فبالرغم من أن البطاريات الحديثة مدروسة لتعمل لفترة طويلة وفقا للخبير، إلا أنها قد تتعرض للتلف مع مرور الزمن.

وينصح الخبير أصحاب الهواتف بمراقبة عملية شحن هواتفهم باستمرار، ففي حال أصبحت عملية الشحن تستغرق وقتا أطول، أو في حال عانى الهاتف من ارتفاع حرارة مكوناته أثناء الشحن أو أصبحت بطاريته تفرغ بشكل سريع فهذا يدل على مشكلة في عملية الشحن وبتوجب معاينتها ومعالجة المشكلة.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2020-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:10 | 2020-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2020-11-13
06:00 | 2020-11-13
23:00 | 2020-11-12
21:00 | 2020-11-12
18:00 | 2020-11-12
16:10 | 2020-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website