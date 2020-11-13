25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
هاتف بـ 8 كاميرات.. وصورة مسربة
Lebanon 24
13-11-2020
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع LetsGoDigital أن شركة صينية سجلت براءة اختراع جديدة لهاتف متطور سيحصل على 8 كاميرات أساسية.
وتبعا للموقع فإن شركة Lens Technology Co الصينية كانت قد تقدمت بطلب لتسجيل براءة الاختراع لتطوير للهاتف الجديد منذ مدة، وتمت الموافقة على الطلب في تشرين الأول من العام الجاري، وأن الشركة المذكورة تتعاون مع عدة شركات كبيرة في مجال تقنيات الهواتف منها آبل وسامسونغ وهواوي وغيرها.
وبالنظر للصور المسربة لتصميم الجهاز الجديد نلاحظ أنه سيحصل على 8 كاميرات أساسية على واجهته الخلفية، ثبتت كل كاميرتين منها في إطار مائل على إحدى زوايا الواجهة.
ويعتقد الخبراء في LetsGoDigital أن كاميرات هذا الهاتف ستحوي عدسات لتصوير العريض، وعدسات للتصوير الفائق العرض، وعدسات للتصوير المركب، وأثناء التصوير سيعتمد الهاتف على بعض هذه العدسات أو جميعها معا تبعا لوضعية التصوير.
كما لاحظ الخبراء أن مصابيح الإضاءة الخاصة بكاميرات هذا الهاتف تتوضع في الإطارات الجانبية ما بين كل عدستين، وأن فتحة المايكروفون موجودة أعلى ومنتصف الواجهة الخلفية، أما الواجهة الأمامية للهاتف فتخلو من الفتحات المخصصة لصور السيلفي، ما يعني ان هذه الكاميرا قد تكون مدمجة في الشاشة على الأغلب.
وأشارت المادة التي نشرها موقع LetsGoDigital أن الهدف من تسجيل براءة الاختراع المذكورة غير معروف بعد، فمن الممكن أن يكون هذا الجهاز مجرد نموذج أولي لأحد الهواتف، أو نموذج واقعي لهاتف سيدخل مرحلة الإنتاج.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المدونين وبعض مواقع الإنترنت المهتمة بشؤون التقنية كانت قد نشرت في وقت سابق صورا تخيلية لهاتف مستقبلي من سامسونغ مجهز بكاميرا أساسية فيها 5 عدسات، من المتوقع أن يحمل اسم Galaxy S21 Ultra، ويطرح في يناير العام القادم.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
الدولار يقفز من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
18:42 | 2020-11-12
12/11/2020 06:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
17:10 | 2020-11-12
12/11/2020 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل قام بحظر ميا خليفة على "إنستغرام"!
Lebanon 24
باسيل قام بحظر ميا خليفة على "إنستغرام"!
09:24 | 2020-11-13
13/11/2020 09:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
09:07 | 2020-11-13
13/11/2020 09:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تكتم في بيروت.. هل نقلت طائرة عسكرية أميركية من مطار رياق الصحافي أوستين تايس؟
Lebanon 24
تكتم في بيروت.. هل نقلت طائرة عسكرية أميركية من مطار رياق الصحافي أوستين تايس؟
08:00 | 2020-11-13
13/11/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:00 | 2020-11-13
هل تواجه مشاكل عند شحن هاتفك؟ إليك هذا الخبر!
06:00 | 2020-11-13
165 شركة تطالب بمحاسبة غوغل.. ما السبب؟
23:00 | 2020-11-12
الروبوتات تدخل مستشفيات الهند وتنضمّ إلى المعركة ضدّ ”كورونا“
21:00 | 2020-11-12
165 شركة تطالب بمحاسبة غوغل.. إليكم السبب!
18:00 | 2020-11-12
لأول مرة بالفيديو... تصوير أحد أندر المخلوقات البحرية في العالم
16:10 | 2020-11-12
بناء جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص لإعداد قادة المستقبل الرقمي في لبنان
فيديو
فيديو صادم.. ابن يجبر والدته المسنة والمشلولة على الزحف
Lebanon 24
فيديو صادم.. ابن يجبر والدته المسنة والمشلولة على الزحف
09:00 | 2020-11-13
13/11/2020 14:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
Lebanon 24
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
18:00 | 2020-11-11
13/11/2020 14:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
18:00 | 2020-11-11
13/11/2020 14:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact