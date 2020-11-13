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تكنولوجيا وعلوم
"غوغل" تحرم مستخدمي تطبيقها الشهير من ميزة مهمّة!
Lebanon 24
13-11-2020
|
15:00
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أعلنت شركة "غوغل" عن نيتها إدخال تعديلات على آلية استخدام تطبيق "Google Photos" الشهير الذي يعتمد عليه الكثير من مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية حول العالم.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن الشركة العالمية إشارتها إلى أنّه واعتباراً من 1 حزيران 2021 لن يكون بإمكان مستخدمي الخدمة السحابية لتطبيق "Google Photos" الاعتماد على الخدمة لحفظ الصور والفيديوهات بكميات غير محدودة، بل ستوضع حدود لكمية البيانات التي سيتمكنون من تخزينها في هذه الخدمة مجاناً.
وأوضحت أنّ مساحة التخزين السحابية التي ستتوفر لمستخدمي التطبيق مجاناً ستحدد بـ 15 غيغابايت، وأذا أراد المستخدم الحصول على مساحة أكبر لحفظ بياناته فسيكون بإمكانه الحصول عليها مقابل رسوم مادية.
وطمأنت "غوغل" مستخدمي "Google Photos" بأن بياناتهم وصورهم وفيديوهاتهم المحفوطة على الخدمة السحابية للتطبيق قبل 1 حزيران العام القادم لن تنطبق عليها شروط الاستخدام الجديدة، لكن الشروط المذكورة سابقاً ستطبق فقط على البيانات التي سيخزنونها في الخدمة السحابية بعد هذا الموعد.
المصدر:
روسيا اليوم
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