تكنولوجيا وعلوم

"لا تنفخوا دخان السجائر عليها".. طلب غريب لمستخدمي أجهزة "إكس بوكس"! (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2020 | 18:00
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كشفت تقارير أنّ شركة "مايكروسوفت" الأميركية، تقدّمت بطلب غريب من مستخدمي الجيل الجديد من جهاز ألعاب الفيديو الخاص بها "إكس بوكس"، وذلك بعد مرور يومين فقط من طرحها.

وبحسب ما ذك موقع "سي نت"، فقد طلبت "مايكروسوفت" من أصحاب أجهزة "إكس بوكس طراز "إكس" ألا ينفخوا دخان السجائر الإلكترونية عليها.

وبحسب ما ذكر الموقع، فإنّ السر وراء طلب "مايكروسوفت" الغريب من أصحاب اللعبة الجديدة، بعد يومين فقط من توافرها للجمهور، هو مقاطع مصورة يتم تداولها بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتناول "ارتفاع درجة حرارة الأجهزة" وكيف أنها تقذف الدخان على الرغم من وجود فتحات تهوية بها.
 
ومع سرعة تداول هذه المقاطع، بدأ الناس يتساءلون بسرعة عما إذا كانت مزيفة، حتى أظهر حساب على موقع "تويتر" باللغة الإسبانية يسمى "إكس بوكس ستوديو" (وليس حساب "إكس بوكس" الرسمي) كيف أن تأثير الدخان الذي يزعم الناس أنه ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة كان على الأرجح ينتج من نفخ السجائر الإلكترونية في وحدة التحكم.
 


وغرّد الحساب الرسمي لـ"إكس بوكس" على "تويتر" لمستخدميه: "لا يمكننا تصديق أننا يجب أن نقول هذا، ولكن من فضلكم لا تنفخوا دخان السجائر الإلكترونية في أجهزة "إكس بوكس طراز إكس" الخاصة بكم".
 
 
إلى ذلك، غرّد آرون غرينبيرغ، رئيس قسم التسويق في "إكس بوكس" عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ضعوا السيجارة الإلكترونية والتقطوا وحدة التحكم الخاصة بكم".
 
 
من جانبها، أكّدت شركة "مايكروسوفت" تعليقاً منها على المقاطع المصورة المتداولة المصحوبة بالدخان، أنّها تأخذ جميع تقارير سلامة منتجاتها على محمل الجدّ، وأنها تجري مزيداً من التحقيق.

وتم إطلاق جهاز ألعاب الفيديو "إكس بوكس طراز إكس"، يوم الثلاثاء، جنباً إلى جنب مع جهاز "إكس بوكس" الأصغر حجماً والأرخص والأقل قوة.
 
 
وسينافس "إكس بوكس" أجهزة ألعاب "بلاي ستيشن 5" من إنتاج شركة "سوني"، والتي من المقرر أن تطرح في الأسواق أمس الخميس.

وينظر على نطاق واسع إلى جهاز "بلاي ستيشن 5" على أنه يقود المنافسة بين أجهزة الألعاب لأن قاعدة معجبيه أكبر من نظيراتها ولأنه يتيح عددا أكبر من الألعاب الحصرية التي ستكون متوفرة عند طرحه.

وتعد هذه أول مرة تطرح فيها "مايكروسوفت" جهاز ألعاب في مختلف أنحاء العالم في يوم واحد، وقالت الشركة إنها تلقت أعلى عدد من الطلبات المسبقة لجهاز "إكس بوكس" في أسواق مختلفة.
 
 
 
 
المصدر: سبوتنيك

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