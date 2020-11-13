تكنولوجيا وعلوم

شركة Xiаomi تطور اثنين من "أفضل الهواتف الذكية"

Lebanon 24
13-11-2020 | 23:00
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أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن عملاقة صناعة التقنية Xiаomi تتحضر لإطلاق هاتفين جديدين بمواصفات تجعلهما من بين الأفضل في سوق الأجهزة الذكية.

وتبعا للتسريبات فإن أول هاتف ستطرحه الشركة قريبا سيحمل اسم Xiaomi Mi 11، وسيحصل على OLЕD عالية الدقة تضاهي الشاشات الموجودة في أفضل هواتف سامسونغ االحديثة.

كما سيتميز هذا الجهاز بمعالج Snаpdragon 875 المتطور، وبذواكر وصول عشوائي 8 أو 10 غيغابايت، وشريحة مودم خاصة ستمكنه من الاتصال بشبكات 5G الخلوية.
 
 
 
 
أما من ناحية الكاميرات فمن المتوقع أن يحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة كتلك الموجودة في هواتف redmi k30s ، فيها عدسة خاصة للتصوير الفائق العرض، ومستشعر بصري بدقة 64 ميغابيكسل.

والهاتف الثاني الذي ستطرحه الشركة سيحمل اسم Xiаomi Mi 11 Pro على الأغلب، وسيتميز عن الهاتف الأول بهيكل أكبر، وشاشة بحجم كبير منحنية الحواف كتلك الموجودة في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ، إضافة إلى ذواكر وصول عشوائي قد تكون 12 غيغابايت.
 
وبالنظر إلى تسريبات موقع Digitаl Chat Station لتصميم الواجهات الأمامية لهذين الهاتفين نلاحظ أن كليهما سيحصل على كاميرا أمامية لها فتحة في أعلى ومنتصف الشاشة، ولن تكون هذه الكاميرا مدمجة في الشاشة كما أشارت تسريبات سابقة.
المصدر: روسيا اليوم
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