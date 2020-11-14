كيا تكشف عن سيارة عائلية!.. هذه مواصفاتها

سربت شركة كيا بعض الصور ومقاطع الفيديو لنموذجها الجديد من سيارات Carnival العائلية بنسختها المعدلة الفاخرة HiLimousine.



وتتميز السيارة الجديدة عن نماذج Carnival الحالية بالعديد من التعديلات التي تمنحها طابع السيارات الفاخرة، مثل العناصر المطلية بالكروم اللماع والتي تغطي قسما كبيرا من الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات وفتحات العوادم وحتى قبضات الأبواب وبعض الأجزاء الداخلية في قمرة القيادة، وكذلك التصميم المميز للمصابيح الخلفية التي تمتد على طول باب صندوق الأمتعة.

كما حصلت هذه المركبة على واجهة قيادة متطورة ومختلفة كليا عن واجهات القيادة في سيارات Carnival الحالية، تتميز بلوحة لمسية تمتد من أمام السائق حتى منتصفها، وفيها شاشة تعمل كلوحة عدادات وشاشة بمقاس 11 بوصة للتحكم بتقنيات الصوت وتقنيات التكييف ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات أو تتبع أنظمة تحديد المواقع التي تعتمد على الأقمار الصناعية.

وتأتي هذه المركبة بعدة نماذج، جميعها حصلت على هيكل بطول 5 أمتار و20 سنتيمترا، ارتفاعه 174 سم، وجهزت هذه النماذج بمقاعد مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود فيها أنظمة تدفئة وتبريد، وجهزت هذه النماذج بشاشة تلفاز بمقاس 21.5 بوصة، وحجرات خاصة لتوفير المشروبات الباردة والساخنة للركاب.

وتعتمد هذه السيارات على محركات GDI بسعة 3.5 ليتر بعزم 294 حصانا، ومحركات ديزل بسعة 2.2 ليتر وعزم 202 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.