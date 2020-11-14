بعد مدة قصيرة على إصدار "بلايستيشن 5".. شكاوى كبيرة من المستخدمين!

كشفت تقارير إعلامية أنّه بعد المبيعات المحدودة لأجهزة "PlayStation 5" من شركة "سوني" اليابانية، وجد المشترون الكثير من المشاكل فيها، وتم الإبلاغ عن شكاوى اللاعبين بشكل كثيف عبر الموقع الرسمي للشركة.وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "androidcentral" فقد كانت أهم مشاكل الجهاز، هي الاتصال بشبكة "PlayStation Network" وتنزيل الألعاب من الواقع، ولم تستطع "Sony" التعامل مع التدفق الكبير للشكاوى.

كما واجه لاعبون آخرون خطأ أثناء الخروج من "الوضع الخامل" عند إعادة تشغيل وحدة التحكم. لاحظ أحد العملاء انخفاضًا مفاجئًا في الأداء بعد وقت قصير من التشغيل. كما اشتكى عدد من اللاعبين من أن المنافذ الخلفية لا تعمل.وأعلنت شركة "سوني" في أواخر الشهر الماضي، إنها سجلت طلباً "كبيراً للغاية" على منصة الألعاب الجديدة "بلاي ستيشن 5" من خلال طلبات شراء ما قبل الطرح، قبيل إطلاقها رسميا في تشرين الثاني.وقال جيم رايان، الرئيس التنفيذي لوحدة "سوني" للترفيه التفاعلي، في مقابلة إن الشركة اليابانية تلقت طلبيات شراء مسبقة على الجهاز في الـ12 ساعة الأولى بالولايات المتحدة تضاهي ما تلقته في أول 12 أسبوعا للجهاز السابق "بلاي ستيشن 4".وكشفت تقارير عن عزم "سوني" إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين وحدة من "بلايستيشن 5" بحلول نهاية العام الحالي 2020، وأنها تستهدف الوصول بالتقديرات إلى 11 مليون وحدة بحلول آذار 2021.