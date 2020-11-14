25
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
بعد مدة قصيرة على إصدار "بلايستيشن 5".. شكاوى كبيرة من المستخدمين!
Lebanon 24
14-11-2020
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية أنّه بعد المبيعات المحدودة لأجهزة "PlayStation 5" من شركة "سوني" اليابانية، وجد المشترون الكثير من المشاكل فيها، وتم الإبلاغ عن شكاوى اللاعبين بشكل كثيف عبر الموقع الرسمي للشركة.
وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "androidcentral" فقد كانت أهم مشاكل الجهاز، هي الاتصال بشبكة "PlayStation Network" وتنزيل الألعاب من الواقع، ولم تستطع "Sony" التعامل مع التدفق الكبير للشكاوى.
كما واجه لاعبون آخرون خطأ أثناء الخروج من "الوضع الخامل" عند إعادة تشغيل وحدة التحكم. لاحظ أحد العملاء انخفاضًا مفاجئًا في الأداء بعد وقت قصير من التشغيل. كما اشتكى عدد من اللاعبين من أن المنافذ الخلفية لا تعمل.
وأعلنت شركة "سوني" في أواخر الشهر الماضي، إنها سجلت طلباً "كبيراً للغاية" على منصة الألعاب الجديدة "بلاي ستيشن 5" من خلال طلبات شراء ما قبل الطرح، قبيل إطلاقها رسميا في تشرين الثاني.
وقال جيم رايان، الرئيس التنفيذي لوحدة "سوني" للترفيه التفاعلي، في مقابلة إن الشركة اليابانية تلقت طلبيات شراء مسبقة على الجهاز في الـ12 ساعة الأولى بالولايات المتحدة تضاهي ما تلقته في أول 12 أسبوعا للجهاز السابق "بلاي ستيشن 4".
وكشفت تقارير عن عزم "سوني" إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين وحدة من "بلايستيشن 5" بحلول نهاية العام الحالي 2020، وأنها تستهدف الوصول بالتقديرات إلى 11 مليون وحدة بحلول آذار 2021.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع مع بدء الاقفال العام.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يرتفع مع بدء الاقفال العام.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:37 | 2020-11-14
14/11/2020 09:37:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية الإقفال العام.. تصريح لوزير الداخلية يثير الجدل: "يطبخوا شوي النسوان"! (فيديو)
Lebanon 24
عشية الإقفال العام.. تصريح لوزير الداخلية يثير الجدل: "يطبخوا شوي النسوان"! (فيديو)
08:23 | 2020-11-14
14/11/2020 08:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تريد محاصرة سماء لبنان : الطيران إلى مطار بيروت "جريمة حرب"!
Lebanon 24
إسرائيل تريد محاصرة سماء لبنان : الطيران إلى مطار بيروت "جريمة حرب"!
06:07 | 2020-11-14
14/11/2020 06:07:56
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداء على مسجد وسخرية من المؤذن.. ومفتي جبيل يستنكر: لتوقيف الجناة!
Lebanon 24
اعتداء على مسجد وسخرية من المؤذن.. ومفتي جبيل يستنكر: لتوقيف الجناة!
07:04 | 2020-11-14
14/11/2020 07:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"يعلم أن الأمر انتهى".. "نيويورك تايمز" تكشف خطة ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن
Lebanon 24
"يعلم أن الأمر انتهى".. "نيويورك تايمز" تكشف خطة ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن
21:00 | 2020-11-13
13/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:00 | 2020-11-14
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
12:00 | 2020-11-14
"يوتيوب" يتخلّى عن تقليد سنوي عمره 10 أعوام.. ما هو؟!
06:00 | 2020-11-14
كيا تكشف عن سيارة عائلية!.. هذه مواصفاتها
23:00 | 2020-11-13
شركة Xiаomi تطور اثنين من "أفضل الهواتف الذكية"
21:00 | 2020-11-13
هل تغير هواوي عالم الهواتف الذكية بهذا الجهاز؟
18:00 | 2020-11-13
"لا تنفخوا دخان السجائر عليها".. طلب غريب لمستخدمي أجهزة "إكس بوكس"! (فيديو)
فيديو
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
16:10 | 2020-11-14
14/11/2020 17:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-14
14/11/2020 17:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في المطار بين سيدتين.. ما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال في المطار بين سيدتين.. ما السبب؟ (فيديو)
01:30 | 2020-11-14
14/11/2020 17:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact