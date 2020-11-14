تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)





وبحسب ما ذكر موقع "3dnews"، فإنّه تبعاً للتسريبات فإن الهاتف المنتظر من المفترض أن يحصل على شاشة "OLED" بمقاس 6.9 بوصة، بدقة عرض (3400/1440) بيكسل، معدل ترددها 120 هيرتزا وتدعم تقنية "LTPO"، كما سيكون بإمكان المستخدم التحكم بمعدل تردد الشاشة في هذا الهاتف لتحديد معدل استهلاك طاقة البطارية. أظهرت العديد من التسريبات التي انتشرت في العديد من المواقع وصفحات الإنترنت مواصفات تتعلق بهاتف "Galaxy S21 Ultra" الذي تطوره شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية ليكون من بين أفضل أجهزتها الذكية القادمة.وبحسب ما ذكر موقع "3dnews"، فإنّه تبعاً للتسريبات فإن الهاتف المنتظر من المفترض أن يحصل على شاشة "OLED" بمقاس 6.9 بوصة، بدقة عرض (3400/1440) بيكسل، معدل ترددها 120 هيرتزا وتدعم تقنية "LTPO"، كما سيكون بإمكان المستخدم التحكم بمعدل تردد الشاشة في هذا الهاتف لتحديد معدل استهلاك طاقة البطارية.

وتظهر الصور المسربة لهذا الهاتف أيضاً أنه سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة مثبتة في إطار مستطيل على يسار الواجهة الخلفية، ومن المفترض أن تحصل هذه الكاميرا على مستشعر بصري من نوع "HMD3" بدقة 108 ميغابيكسل، وعلى تقنية التقريب الرقمي للصورة بمعدل X50.

أما البطارية في هذا الجهاز فستكون بسعة 4500 ميلي أمبير تبعاً للتسريبات، وستحصل على ميزة الشحن السريع عبر شاحن باستطاعة 45 واطا، والكاميرا الأمامية ستكون مثبتة أعلى ومنتصف الشاشة.