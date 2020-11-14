تكنولوجيا وعلوم

بسبب سوء الأحوال الجوية.. إرجاء إقلاع مركبة "سبايس أكس" إلى الفضاء

Lebanon 24
14-11-2020 | 18:00
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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن إرجاء مهمة مأهولة لمركبة "كرو دراغون" من صنع شركة "سبايس أكس" إلى محطة الفضاء الدولية كانت مقررة اليوم السبت إلى يوم غد الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس الناسا جيم برايندستاين أنه بسبب الرياح القوية قررت الناسا وسبايس أكس إطلاق مهمة كرو 1 التي تنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية الأحد عند الساعة 00:27 بتوقيت غرينيتش.

وتشكل رحلة الأحد بداية مهمات روتينية لشركة سبايس أكس بعد تجربة ناجحة في نهاية الربيع، ويتألف طاقم المهمة من الأميركيين مايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر والياباني سويشي نوغوشي.

ومن المفترض أن تلتحم المركبة بالمحطة بعد ثماني ساعات ونصف الساعة من الانطلاق، وستصبح مركبات دراغون وسيلة النقل المفضلة لناسا بانتظار إنجاز مركبة "ستارلاينر" من صنع "بوينغ" التي واجهت مشكلات كبيرة خلال التجارب والتي لا يتوقع أن تكون جاهزة قبل العام المقبل.

ويتعزز مع هذه المهمة دور سبايس أكس كأحد أهم مزودي الخدمات لوكالة الفضاء الأميركية، وتشغل الشركة منذ عام 2012 رحلات لتزويد المحطة الفضائية بالإمدادات عبر نسخة من دراغون مخصصة لنقل المؤن والأجهزة.
المصدر: فرانس برس
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