تركيا تغرم غوغل 26 مليون دولار والسبب.. "إساءة استغلال سيطرتها على السوق"

قالت هيئة المنافسة التركية إنها غرمت شركة غوغل الأميركية 196.7 مليون ليرة (26 مليون دولار) بعد أن قضت بأنها تسيء استغلال سيطرتها على السوق.وقال بيان للهيئة إن "الشركة ثبت انتهاكها لشروط المنافسة العادلة بسبب وصول غير عادل إلى الفضاء الإعلاني"، وإن عملاق التكنولوجيا "يسيء استغلال نفوذه المسيطر على السوق".وكانت الهيئة قد غرمت غوغل في فبراير الماضي 98 مليون ليرة (حوالي 13 مليون دولار) بدعوى إساءة استغلال وضعها المسيطر على السوق واتباع "أساليب منافسة عدوانية".ويذكر أن هناك قرارات مشابهة صدرت بحق غوغل، حيث أمضى الاتحاد الأوروبي نحو عقد من الزمان في ملاحقة الشركة بتهم تتعلق بمكافحة الاحتكار، وفي النهاية فرض غرامة عليها بنحو 10 مليارات دولار بسبب استخدامها تكتيكات غير قانونية للحفاظ على هيمنتها في السوق.ويرى خبراء أن الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة في إعادة المنافسة إلى السوق، لأنه أصبح بالفعل تحت سيطرة غوغل، ويقولون إن الاتحاد ربما ليس لديه السلطة السياسية الكافية لفرض إجراءات أكثر صرامة على شركة أميركية.