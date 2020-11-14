تكنولوجيا وعلوم

هاتف مميز سيعيد للأذهان فكرة هواتف Vertu الفاخرة

Lebanon 24
14-11-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-766047-637409578192933302.jpg
Doc-P-766047-637409578192933302.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سربت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية معلومات تفيد بأن شركة Xor تخطط لإطلاق هاتف جديد مخصص لرجال الأعمال محبي الهواتف الفاخرة.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف سيكون نسخة معدلة عن هواتف  Titanium التي طرحتها Xor سابقا، وسيأتي بهيكل مصنوع من التيتانيوم وستزين بعض أجزاء واجهاته بالجلد الأسود.
 
 
 
وسيحصل هذا الجهاز على لوحة مفاتيح T9 تقليدية كما في الهواتف الخلوية القديمة، وعلى شاشة متوسطة الدقة بمقاس 3 بوصات تقريبا، وعلى نظام تشغيل مطور عن أنظمة Linux، وسيستخدم لإجراء المكالمات الهاتفية وتبادل الرسائل النصية.
 
 
 
 
والأهم من كل ما سبق هو أن هذا الجهاز سيحصل على ميزة  لتشفير البيانات AES256 كما في هواتف Titanium السابقة، وعلى ميزة خاصة ستمكن مستخدمه من حذف الرسائل وسجل المكالمات فيه عن بعد وقت الضرورة، وسيتمتع بميزات متطورة لحماية البيانات الموجودة فيه، كما سيدعم ميزة الشحن اللاسلكي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2020-11-15
10:30 | 2020-11-15
09:00 | 2020-11-15
06:00 | 2020-11-15
21:00 | 2020-11-14
18:00 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website