تغييرات كبيرة على الصفحة الرئيسية لـ”انستغرام“.. إليكم الجديد

أطلقت شركة "فيسبوك" تغييرات جديدة على تطبيق "انستغرام"، إذ أضافت تبوبين جديدين لميزتين تعوّل عليهما الشركة بشكل كبير.وأضيف على الواجهة الرئيسية لـ"انستغرام" تبويب جديد لميزة "ريلز"، المنافسة لـ"تيك توك"، في حين أضيف تبويب آخر لخدمة التسوق "Shop".ويسهل تبويب "ريلز" على المستخدمين اكتشاف مقاطع الفيديو القصيرة من منشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم، وأمثالهم من المستخدمين الآخرين.

ويظهر رمز ريلز في مكان رمز (+) الذي كان مستخدماً لإنشاء منشورات جديدة، والذي تم نقله إلى الجزء العلوي الأيمن من الصفحة الرئيسية للتطبيق.وإلى جانب تبويب "ريلز"، سيظهر تبويب "Shop" الذي حل مكان ظهور رمز القلب سابقاً الذي انتقل إلى الجزء العلوي للصفحة الرئيسية أيضاً.ويقدّم تبويب التسوق للمستخدمين طريقة أفضل للتواصل مع العلامات التجارية، ومنشئي المحتوى، واكتشاف المنتجات التي يحبون.