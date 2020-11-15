تكنولوجيا وعلوم

ظهور مشكلة رئيسية في "آيفون 12"... وملايين المستخدمين يشتكون

Lebanon 24
15-11-2020 | 18:00
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أبلغ عدد كبير من أصحاب هواتف "آيفون 12" الجديدة عن وجود عيب رئيسي، والمتعلق بالرسائل القصيرة.

وقالوا بحسب موقع "ماك رومرز" أن الرسائل القصيرة في "آيفون 12" معطلة، وتتراوح الشكاوى من عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال الرسائل القصيرة، إلى فقدان الرسائل في المحادثات الجماعية، وعدم وجود إشعارات للرسائل النصية القصيرة الواردة، وذلك في الطراز الرئيسي وطراز "آيفون 12 برو".

وانهالت الشكاوى بشأن تلك المشكلة على الحساب الرسمي الخاص بالدعم الفني لشركة "آبل" على موقع "تويتر"، إذ عبّر الكثير من المستخدمين عن إحباطهم من عدم القدرة على إرسال الرسائل القصيرة أو تلقيها.

وذكرت  مجلة "فوربس" أن مشكلة الرسائل القصيرة ليست حديثه العهد، موضحة أنها بدأت في الظهور مع تحميل آخر نظام تحديث لشركة "آبل" "آي أو إس 14"، ولكنها تفاقمت بشكل كبير بعد طرح هاتف "آيفون 12".

ونصحت "فوربس" كل من يفكر في شراء هاتف "آيفون 12" بالانتظار قليلا لحين حل مشكلة الرسائل القصيرة.

 


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