ظهور مشكلة رئيسية في "آيفون 12"... وملايين المستخدمين يشتكون

أبلغ عدد كبير من أصحاب هواتف "آيفون 12" الجديدة عن وجود عيب رئيسي، والمتعلق بالرسائل القصيرة.

وقالوا بحسب موقع "ماك رومرز" أن الرسائل القصيرة في "آيفون 12" معطلة، وتتراوح الشكاوى من عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال الرسائل القصيرة، إلى فقدان الرسائل في المحادثات الجماعية، وعدم وجود إشعارات للرسائل النصية القصيرة الواردة، وذلك في الطراز الرئيسي وطراز "آيفون 12 برو".

وانهالت الشكاوى بشأن تلك المشكلة على الحساب الرسمي الخاص بالدعم الفني لشركة "آبل" على موقع "تويتر"، إذ عبّر الكثير من المستخدمين عن إحباطهم من عدم القدرة على إرسال الرسائل القصيرة أو تلقيها.