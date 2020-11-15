تكنولوجيا وعلوم

تحذير سعودي "عالي الخطورة" من تحديثات "أبل"

Lebanon 24
15-11-2020 | 22:00
A-
A+
Doc-P-766294-637410480559939728.jpg
Doc-P-766294-637410480559939728.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أطلقت سلطات الأمن السيبراني السعودية تحذيرات وصفتها بأنها "عالية الخطورة" من تحديثات "أبل" الجديدة.

وأصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرا أمنيا، عبر حسابه على موقع "تويتر" صنفه بأنه عالي الخطورة، لكل قطاعات المجتمع السعودي من تحديثات "أبل". وقال المركز: "أبل أصدرت عدد من التحديثات الهامة، لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها".

وتابع مركز الأمن السيبراني أن هناك "ضرورة ملحة" بتحديث عدد من المنتجات، والتي تعمل معظمها بنظام تشغيل "ماك أو إس"، مثل أجهزة "ماك بوك برو" بدءا من 2013 لما هو أحدث، و"ماك بوك آير" بدءا من 2013 لما هو أحدث، و"ماك ميني" بدءا من 2014 لما هو أحدث، و"آي ماك" 2014 لما هو أحدث، و"ماك بوك" 2015 لما هو أحدث، "آي ماك برو" كافة إصداراته.

وأوضح المركز "تحديثات تلك الأجهزة التي طرحتها أبل، يمكنها معالجة عدة ثغرات في منتجاتها، ينبغي أن يتم تحديثها بصورة عاجلة".

وحذّر المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية.

وعن الإجراءات الوقائية قال المركز: "يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت أبل توضيحاً لهذه التحديثات".

 
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2020-11-16
09:00 | 2020-11-16
06:00 | 2020-11-16
18:00 | 2020-11-15
15:00 | 2020-11-15
12:00 | 2020-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website