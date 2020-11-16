تكنولوجيا وعلوم

بإمكانها قطع نصف العالم بـ"لتر واحد من الوقود"... تعرفوا الى سيارة "Eximus IV"

Lebanon 24
16-11-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-766364-637410705050198086.jpg
Doc-P-766364-637410705050198086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن طلاب جامعيون من اختراع سيارة بإمكانها قطع "نصف العالم" بما يعادل واحد ليتر من الوقود، وفقا لما ذكر موقع "أوديتي سنترال".

وبحسب الموقع فقد تمكنت سيارة "Eximus IV" من تسجيل أرقام قياسية في استهلاك كفاءة الوقود منذ مشاركتها في مسابقة"ديلسبلو إليكترك" في السويد.

وتقوم فكرة المسابقة، التي بدأت قبل 4 سنوات، على اختبار سيارات تسير على سكة حديدة لمسافة 3.36 كيلومترًا للحفاظ على مقاومة التدحرج إلى الحد الأدنى ، مع حمل ما مجموعه ستة ركاب، بمتوسط وزن يبلغ 50 كيلوغرام لكل شخص، فيما يجري قياس استهلاك الطاقة للمركبات المشاركة بالواط / ساعة ثم مقسومًا على عدد الركاب على متنها.

وفي عامها الأول من المشاركة في تلك المسابقة فازت سيارة ""Eximus IV"،  بالمركز الأول بقدرة مذهلة تبلغ 0.840 واط / ساعة لكل شخص لكل كيلومتر ليستمر تحسن أرقامها القياسية عاما إثر عام.

وفي العام الماضي، حقق فريق سيارة "Eximus IV" ، وهي نتاج تعاون بين جامعة" دالانرا" وجامعة "كالميرس التكنولوجية" في السويد، مرة أخرى رقمًا قياسيًا جديدًا ، مع 0.603 واط / ساعة لكل كيلومتر.

وشهدت منافسة هذا العام ، التي أقيمت الشهر الماضي، تفوق السيارة المصنوعة من مواد الطائرات فائفة الخفة بكفاءة مسجلة تبلغ 0.517 واط / ساعة لكل شخص لكل كيلومتر.

وكانت جميع المركبات المتنافسة في تلك المسابقة ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود ، حيث تستخدم طاقة أقل من المصابيح الأمامية في السيارة العادية ، ولكن لم تستطع أيا منها أن تنافس "Eximus IV".

وفي هذا السياق أوضح البروفسور هنريك رودغراد أن تلك السيارة يمكن أن تنتقل إلى نصف العالم باستخدام طاقة تعادل لترا واحد من البنزين.

وفي حين أن "Eximus IV" لم ينتج منها كميات كبيرة، بيد أن الابتكارات التي يقدمها مصمموها كل عام تساعد في إجراء مزيد من البحث في مجال كفاءة استهلاك الوقود للمركبات التجارية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2020-11-16
09:00 | 2020-11-16
22:00 | 2020-11-15
18:00 | 2020-11-15
15:00 | 2020-11-15
12:00 | 2020-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website