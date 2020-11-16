تكنولوجيا وعلوم

"Hоnor" الصينية تتحدّى "آبل" بحاسب جديد.. إليكم خصائصه! (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2020 | 18:00
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قرّرت شركة "Hоnor" الصينية إطلاق حاسب محمول جديد يرى فيه البعض منافسا لأجهزة "MacBook" الشهيرة من  شركة "آبل" الأميركية.

وبحسب موقع "4pda"، يأتي حاسب "MagicBook 15" الجديد من "Hоnor" بهيكل أنيق وخفيف الوزن مصنوع من المعدن، يشبه في بعض تفاصيله هياكل حواسب "MacBook"، أبعاده (17/230/358) ملم، ووزنه 1.53 كلغ.

وحصل هذا الجهاز على شاشة "IPS" بمقاس 15 بوصة، دقة عرضها تعادل (1920/1080) بكسل، ومعدل سطوعها 226 شمعة/م، وترددها 141 هيرتزاً.

كما دعمته "Hоnor" بمعالج AMD Ryzen 5 3500U ثماني النوى، تردد بعض أنويته يصل إلى 3.7 غيغاهيرتز، وبمعالج رسوميات من نوع "Radeon Vega 8"، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 256 و512 غيغابايت.
 
وحصل الجهاز أيضاً على بطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 65 واطا، وعلى منفذ "USB-C"، ومنفذ "USB 3.0"، ومنفذ "USB 3.0"، ومنفذ "HDMI"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وكاميرا ويب عالية الدقة، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع شبكات "Wi-Fi" و"Bluеtоoth 5.0".
 
 
المصدر: روسيا اليوم

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