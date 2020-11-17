22
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
هل يمكنك استخدام أي شاحن مع هاتفك وكيف تضمن سلامته؟
Lebanon 24
17-11-2020
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لأسباب كثيرة، قد يضطر الشخص لشحن بطارية هاتفه الجوال باستخدام شاحن مختلف، في خطوة يختلف كثيرون حول تأثيرها على العمر الافتراضي للهاتف.
بالفعل يمكن توصيل أي شاحن بالهاتف، إذ أن الغالبية العظمى من الجوالات الآن تضم منفذ (USB-C) للشحن السلكي، وتدعم معايير الشحن اللا سلكي نفسها، بحسب موقع "العربية".
علاوة على أن جميع الشواحن تشترك في مقدار "الواط - watts" أو ما يُعرف باسم "قدرة الشحن" ويعني مقدار الطاقة التي يمكن للشاحن توصيلها للبطارية دفعة واحدة، وعلى سبيل المثال تحتاج الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، لشواحن بقيمة واط أعلى، لأنها تحتوي على بطاريات أكبر حجما.
سرعة شحن الهاتف
يعتمد هذا العنصر على مقدار الواط الذي يقدمه الشاحن، والحد الأقصى لمقدار الواط الذي يتطلبه الهاتف للشحن، وهو السبب الذي يجعل الشاحن الأصلي الموجود في علبة الهاتف يعطي أفضل أداء للشحن.
وفي حال كان لا يأتي الشاحن مع الهاتف أو فقد الشخص شاحنه أو تلف منه، يمكن أن يبحث عن بيانات الشحن الخاصة بكل من الشاحن والهاتف على الويب، حتى يتمكن من شراء بديل ممثال له يعطي نفس الأداء.
وإذا كان الشخص يريد أسرع شحن ممكن لبطارية الهاتف، فحينها هو يحتاج إلى الشاحن الذي يوفر قدرة الشحن نفسها التي يتطلبها الهاتف، وهذا في معظم الأحيان يتواجد في الشاحن الأصلي.
أما الشاحن السريع، فهو تقنية تعتمدها شركات تصنيع الهواتف بطرق مختلفة، بينما الشحن اللا سلكي مختلف قليلا، وتظل قدرة الشحن تُقاس أيضا بالواط، لكن أجهزة الشحن اللا سلكية أبطأ من الإصدارات السلكية.
وتشترك معظم الهواتف الحديثة، في أنها تدعم معيار الشحن اللاسلكي (Qi) لذلك يمكن استخدام أي شاحن لاسلكي مع هاتفك ما دام هاتفك والشاحن يدعمان المعيار نفسه.
مما ينبغي الحذر إذا؟
أنه يمكن للشخص أن يستخدم الكابل المناسب أو المعيار اللا سلكي المناسب أو أي شاحن مع الهاتف، حيث ستنظم الهواتف الحديثة سحب الطاقة للحفاظ على البطارية، لذلك لا يوجد خطر من تلف هاتفك باستخدام شاحن ذي قدرة شحن أقل أو أعلى بعض الشيء.
لكن يجب الحذر من الشواحن الرخيصة التي لا تحمل أي علامة تجارية، أو القديمة التي كانت موجودة منذ سنوات، حيث قد لا تكون ملتزمة بمعايير السلامة نفسها التي تقدمها الشواحن الحديثة.
يشار إلى أن الشواحن والكابلات الرخيصة قد تمثل تهديدا للحياة، إذ يقول باحثون: "الشواحن الرخيصة التي لا تحمل أي علامة تجارية معروفة من الممكن أن تتسبب في صدمات أو حروق خطيرة، لأنها قد لا تكون متوافقة مع معايير السلامة واختبار الجودة مقارنة بنظيرتها التي تصنعها علامات تجارية معروفة".
تابع
الأكثر قراءة
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
Lebanon 24
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
09:00 | 2020-11-17
17/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ 8 آلاف.. كيف افتتحت اليوم السوق السوداء؟
Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ 8 آلاف.. كيف افتتحت اليوم السوق السوداء؟
09:05 | 2020-11-17
17/11/2020 09:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف الناشط مكرم رباح في مطار بيروت ومصادرة جواز سفره
Lebanon 24
توقيف الناشط مكرم رباح في مطار بيروت ومصادرة جواز سفره
20:26 | 2020-11-16
16/11/2020 08:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء سري بين عون والحريري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
لقاء سري بين عون والحريري.. إليكم التفاصيل
20:49 | 2020-11-16
16/11/2020 08:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "تركيب أفلام".. مكرم رباح يكشف تفاصيل ما حصل معه بمطار بيروت
Lebanon 24
مخاوف من "تركيب أفلام".. مكرم رباح يكشف تفاصيل ما حصل معه بمطار بيروت
21:07 | 2020-11-16
16/11/2020 09:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:03 | 2020-11-17
هواوي تعمل على توسيع سلسلة هواتف HUAWEI Y بهاتف ذكي جديد
15:00 | 2020-11-17
هل تخلت سامسونغ عن "غالاكسي نوت"؟
12:00 | 2020-11-17
خلل بالمسار يطيح مهمة الصاروخ الأوروبي "فيغا" الفضائي
09:00 | 2020-11-17
مقياس جديد لقوة كلمات السر.. تعرفوا اليه
23:00 | 2020-11-16
شركة صينية تكشف عن هاتف ذكي بشاشة مرنة غير عادية
21:00 | 2020-11-16
الحمل بالنظام الشمسي استمر نصف يوم فقط بدلا من 9 أشهر
فيديو
فيديو يكشف المشاهد الأولى داخل شقة ارتكب فيها أغرب جريمة قتل في بلد عربي
Lebanon 24
فيديو يكشف المشاهد الأولى داخل شقة ارتكب فيها أغرب جريمة قتل في بلد عربي
15:00 | 2020-11-17
17/11/2020 17:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
Lebanon 24
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
09:00 | 2020-11-17
17/11/2020 17:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى أحمد أبو هشيمة يتحدث عن ياسمين صبري: لايقة عليا (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى أحمد أبو هشيمة يتحدث عن ياسمين صبري: لايقة عليا (فيديو)
21:00 | 2020-11-16
17/11/2020 17:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact