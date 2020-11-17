تكنولوجيا وعلوم

خلل بالمسار يطيح مهمة الصاروخ الأوروبي "فيغا" الفضائي

Lebanon 24
17-11-2020 | 12:00
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أعلنت مجموعة "أريان إسباس" عن فشل مهمة الصاروخ الأوروبي الفضائي "فيغا"، الذي أُطلق ليل الإثنين من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية.

وقالت المجموعة إن الصاروخ فيغا، الذي أطلق في مهمة لوضع قمرين صناعيين أوروبيين في المدار، أصيب بـ"خلل" في "مساره" بعد 8 دقائق من إطلاقه، الأمر الذي أدى إلى فشل المهمة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، ستيفان إزراييل، إن الصاروخ الذي أقلع من القاعدة الفضائية في كورو في تمام الساعة 01:52 صباح الثلاثاء (بتوقيت غرينيتش) واجه بعد 8 دقائق "خللا" بسبب "انحراف في مساره"، مؤكدا أن "المهمة ضاعت" والاتصال انقطع بالصاروخ كما بالقمرين الصناعيين الموجودين على متنه.
وأضاف أنّه بعيد إقلاع الصاروخ "رصدنا انحرافا في مساره"، مشيرا إلى أن "سرعته لم تعد كما كان يفترض بها أن تكون"، وفقا لفرانس برس.

وأوضحت المجموعة، في بيان لاحق ومقتضب، أنها "بصدد تحليل بيانات القياس عن بعد لتوضيح أسباب هذا الفشل".
وخلال هذه المهمة الثانية له هذا العام كان مفترضا بالصاروخ فيغا أن يضع قمرين صناعيين أوروبيين لمراقبة الأرض ورصد ظواهر طبيعية في مدار حول الأرض على ارتفاع 700 كيلومتر عن سطح الأرض.
المصدر: سكاي نيوز
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