تكنولوجيا وعلوم

هل تخلت سامسونغ عن "غالاكسي نوت"؟

Lebanon 24
17-11-2020 | 15:00
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انتشرت تسريبات جديدة تؤكد ما تداولته تقارير إخبارية قبل أيام بشأن خطط شركة "سامسونغ " لإلغاء سلسلة "غالاكسي نوت".

 

وقال موقع "فون أرينا" إنه لا يوجد إلى حتى الآن "أي دليل يشير إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تعمل على هاتف غالاكسي نوت 21".

 

وجاء تسريب آخر يؤكد هذه المعلومة، وذلك في تغريدة نشرها حساب "ماكس وايبناخ" على موقع تويتر، كشف فيها جميع الهواتف الرائدة التي تعتزم سامسونغ طرحها خلال عام 2021.

 

وقال ماكس: "الشركة الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق أربعة طرازات من Galaxy S21، وهي: Galaxy S21 FE، وGalaxy S21، وGalaxy S21 Plus، وGalaxy S21 Ultra".

 

كما تعتزم سامسونغ إطلاق ثلاثة هواتف قابلة للطي، وهي: Galaxy Z Fold 3، وGalaxy Z Flip 3، وGalaxy Z Fold FE.

 

هذا ونشر حساب "آيس يونيفيرس" Ice Universe الشهير على تويتر تغريدة تؤكد غياب هواتف "نوت 21" العام المقبل، وقال: "لغز غير عادي: لا توجد حاليا معلومات عن تطوير سلسلة Note21".

المصدر: سكاي نيوز
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