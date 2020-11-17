هواوي تعمل على توسيع سلسلة هواتف HUAWEI Y بهاتف ذكي جديد

هناك عدد كبير من الهواتف ذات الفئة الابتدائية متاحة في السوق اليوم. تعد سلسلة هواتف HUAWEI Y الشهيرة من أكثر الخيارات المرغوبة، حيث توفر المرونة مع أداء طويل الأمد وإعدادات الكاميرا القوية. إذن، ما هي الأخبار السارة؟ ترحب عائلة هواتف HUAWEI Y قريبًا بفرد جديد، وهو هاتف HUAWEI Y7a. بفضل إمكانات الشحن فائقة السرعة والبطارية الكبيرة وإعداد الكاميرا القوي، سيعزز هذا الطراز الجديد تجربة المستخدم بشكل كبير.شحن فائق السرعة وبطارية كبيرةالاستخدام المطول يجلب متطلبات عمر بطارية أطول. هاتف HUAWEI Y7a، الذي يتميز بشحن فائق السرعة وبطارية عالية السعة، سيكون نعمة لكل من يعانون من "قلق البطارية" بشأن الحفاظ على طاقة بطاريتهم.بكاميرا مطورةيعد التصوير الفوتوغرافي أحد أكثر نقاط القوة شهرةً لدى هواتف هواوي، لذا فليس من الغريب أن كونه هاتفًا ذكيًا من الفئة الابتدائية، إلا أن سلسلة هواتف Y لم تقم بتخفيض أو تنزيل من مستويات الكاميرا في هواتفها. انطلاقًا من هاتف HUAWEI Y9a الذي تم إصداره مؤخرًا، من المتوقع أن يرث هاتف Y7a HUAWEI العديد من حيل الكاميرا الذكية من هواتف هواوي من الفئة المتوسطة إلى الرائدة والتي من المؤكد أنها ستساعدها على إحداث تأثير كبير من حيث قدراتها التصويرية.شاشة عرض أكبربالنظر إلى التفاصيل الواردة في إعلان هواوي، يحافظ هاتف Y7a على فلسفة تصميم سلسلة هواتف Y، حيث يأتي مزودًا بشاشة كبيرة وعمر بطارية طويل ونظام كاميرا قوي. لطالما كانت الشاشة واحدة من نقاط البيع الرئيسية في سلسلة هواتف Y، مع شاشة أكبر تقدم تجربة مشاهدة أفضل.مساحة تخزين كبيرةعلى الرغم من أن إعلان هواوي الأخير لا يكشف عن مواصفات التخزين الدقيقة للهاتف، إلا أنه يُعتقد أن هاتف Y7a سوف يتحسن في هذا الأمر، ربما بسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت. يقدم هذا الاحتمال المثير توفير المال على بطاقات الذواكر الخارجية. ليس هذا فقط، ولكن مضاعفة الذاكرة تعني أنه يمكنك تلبية متطلبات التخزين لمزيد من الصور ومقاطع الفيديو والألعاب دون الحاجة إلى حذف ملفات أولاً لتوفير مساحة.وفقًا لمصادر موثوقة، سيتم إطلاق هاتف HUAWEI Y7a قريباً .فإذا كنت تبحث عن هاتف من الفئة الابتدائية يتميز بالجودة والأداء، فلا تفوّت هاتف Huawei Y7a.