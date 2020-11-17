تكنولوجيا وعلوم

مهندس سعودي يسجل براءة اختراع عالمية في مجال الطيران (فيديو)

Lebanon 24
17-11-2020 | 18:00
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كشف المهندس المتخصص في هياكل الطائرات، منير بخش، أخيرا، قصة حصوله على براءة اختراع عالمية في مجال الطيران.

وقال، خلال حديثه على قناة "الإخبارية"،  إنه استطاع اختراع تصميم كرسي في الطائرات مخصص للأطفال دون العامين، يمكن تثبيته في هيكل الطائرة خلال المساحات الفاصلة بين الدرجات المختلفة للمسافرين على الطائرة.

وكشف أن "موقفا واجهه خلال سفره إلى نيويورك برفقة ابنه كان هو السبب الرئيسي في إلهامه للتفكير في صناعة مقعد مخصص للأطفال على الطائرات، حيث فوجئ بعد الاستيقاظ من نومه باختفاء ابنه الذي كان جالسا في حضنه، ليجده نائما أسفل مقعده، ومن هنا انطلقت الفكرة".

وأشار بخش إلى أن هذا الموقف دفعه للتفكير في الاختراع، ليكون هو الموضوع الرئيسي لرسالة الماجستير، إلا أن بعض الصعوبات المادية ساهمت في تأجيل تقدمه للحصول على براءة اختراع لتصميمه، وأكد أن توفير مقعد للأطفال على متن الطائرة يمثل أحد أهم عوامل الأمان والسلامة، والتي تضمن حماية الأطفال من أي اهتزازات داخل الطائرة.

 

الجدير بالذكر أن المهندس منير بخش، هو مهندس سعودي متخصص في صناعة هياكل الطائرات، وعمل المهندس منير في أعرق شركات صناعة الطائرات كـ"بوينغ"، و"غلف ستريم"، و"هوندا جيت"، نقلا عن وكالات إعلام سعودية.

المصدر: سبوتنيك
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