خطوة ذكية لحماية آخر زرافة بيضاء على الأرض (فيديو)

تمّ تزويد الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم بجهاز تحديد المواقع العالمي "GPS" ضمن الجهود الرامية لحماية هذا الحيوان النادر من الصيادين في كينيا.

وقالت منظمة "إسحاقيني هيرولا" للحفاظ على البيئة في بيان، إن الزرافة البيضاء باتت الآن بمفردها بعد مقتل أنثى وعجلها على يد صيادين في آذار.