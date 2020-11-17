تكنولوجيا وعلوم

خطوة ذكية لحماية آخر زرافة بيضاء على الأرض (فيديو)

Lebanon 24
17-11-2020 | 23:00
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تمّ تزويد الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم بجهاز تحديد المواقع العالمي "GPS" ضمن الجهود الرامية لحماية هذا الحيوان النادر من الصيادين في كينيا.

وقالت منظمة "إسحاقيني هيرولا" للحفاظ على البيئة في بيان، إن الزرافة البيضاء باتت الآن بمفردها بعد مقتل أنثى وعجلها على يد صيادين في آذار.

وسيعمل جهاز تحديد المواقع العالمي، المرفق بأحد قرون الزرافة، بإجراء اختبار اتصال كل ساعة لتنبيه حراس الحياة البرية إلى موقعها، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

 

وتتسبب سمة وراثية نادرةتسمى "اللوسيزم" في اللون الأبيض للزرافة، التي تواجه خطر الصيد الجائر في السافانا القاحلة بالقرب من الحدود الصومالية.

وقتل صيادون غير شرعيين في كينيا الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم وعجلها، حيث عثر على جيفتي الزرافتين البيضاوين، اللتين لم يتم الإبلاغ عن مشاهدة مثلهما في أي بلد آخر في العالم "هيكلين عظميين بعدما قتلهما صيادون غير شرعيين" في محمية في غاريسا شمال شرقي كينيا.

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