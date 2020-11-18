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تكنولوجيا وعلوم
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
18-11-2020
|
12:00
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نشرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على "يوتيوب" مقطع فيديو أظهرت فيه قدرات نموذجين من هواتف آيفون الجديدة على تحمل أقسى الاختبارات.
وفي المقطع قام الخبير بإحضار هاتفي iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro Max، وبدأ بخدش شاشتي الهاتفين بأداة حادة، لتحصل الشاشتان على تقييم من الدرجة السادسة بالنسبة للعلامات الطفيفة التي تركتها الأداة عليها، وتقييم من الدرجة السابعة بالنسبة للخدوش الواضحة.
كما حاول الخبير خلال الفيديو تجريح الزجاج الواقي لكاميرات كلا الهاتفين، لكن الزجاج أبدى مقاومة ممتازة للخدوش ولم تظهر عليه أية علامات تشوه تذكر.
وعند محاولة الخبير تجريح الإطار المصنوع من الألومينيوم المحيط بهيكل هاتف iPhone 12 mini ظهرت على الإطار علامات خدوش واضحة جدا، وعندما حاول تجريح إطار هاتف iPhone 12 Pro Max كانت العلامات أقل وضوحا.
وحاول الخبير أثناء التجربة اختبار قدرات شاشات هذين الهاتفين على تحمل النار، إذ عرّض الشاشات لنار الولاعة لمدة 30 ثانية تقريبا، لكن كلتا الشاشتين لم تظهر عليهما علامات الحرق، وواصلتا العمل بشكل طبيعي، وكذلك أظهر هيكلا الهاتفين متانة وصلابة كبيرة عندما حاول الخبير ثنيهما بكلتا يديه، إذ لم يتعرضا لأي تشوه.
المصدر:
روسيا اليوم
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