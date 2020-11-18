"غوغل" يحتفل بعيد ميلاد "إمبراطور السينما المصرية"!





وولد الفنان الراحل في 18 تشرين الثاني من عام 1949 بمدينة الزقازيق الواقعة في محافظة الشرقية المصرية، وتوفي سنة 2005 عن عمر ناهز 56 عاماً.



وبدأ زكي أولى خطواته الفنية في فيلم "ولدي" سنة 1972 حيث مثّل مع الفنان فريد شوقي، في حين لعب أول دور بطولة مطلقة أمام سعاد حسني في فيلم "شفيقة ومتولي" سنة 1978. احتفل محرّك البحث الشهير "غوغل"، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ71 لميلاد "إمبراطور السينما المصري"، الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك بوضع صورته في الصفحة الرئيسية لمحرك البحث.وولد الفنان الراحل في 18 تشرين الثاني من عام 1949 بمدينة الزقازيق الواقعة في محافظة الشرقية المصرية، وتوفي سنة 2005 عن عمر ناهز 56 عاماً.وبدأ زكي أولى خطواته الفنية في فيلم "ولدي" سنة 1972 حيث مثّل مع الفنان فريد شوقي، في حين لعب أول دور بطولة مطلقة أمام سعاد حسني في فيلم "شفيقة ومتولي" سنة 1978.

ولمع اسم الراحل بعد مشاركته في مسرحية "العيال كبرت" سنة 1978، لينتقل بعد ذلك إلى العمل في التلفزيون، حيث أدّى شخصية طه حسين في مسلسل "الأيام".



وفاز زكي الذي لعب دور البطولة في العديد من الأعمال الفنية الناجحة بالعديد من الجوائز ومن بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990 ومهرجان الإسكندرية عام 1989.



وتوفي زكي قبل أن ينهي تصوير آخر أفلامه "حليم"، والذي عرض لاحقاً بعد موته في عام 2006.