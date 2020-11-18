تكنولوجيا وعلوم

4 أربعة أسباب تدفعك لإلغاء الصداقة مع الناس في يوم الـ "Unfriend"

Lebanon 24
18-11-2020 | 21:00
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أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ملتقى للكثير من الأشخاص، إذ بات يمكنك بتغريدة واحدة أو بوست أو حتى صورة، أن تقول الكثير عن شخصيتك، وللآخرين، فتحول الفضاء الافتراضي مساحة تجمع كل الشعوب من كل أقطاب الأرض، بثقافات مختلفة وحضارات متنوعة.

البعض من هؤلاء قد يتفق معك على رأي ما، وقد يذهب آخرون إلى استخدامها في نشر الفكاهة، فكلّ حر بما يقول ويكتب هنا. لكن في بعض الأحيان قد يزعجك تعليق البعض، أو يثير الغضب لديك، وشهدنا في كثير من الأحيان انتقال المشاكل من الفضاء الافتراضي إلى أرض الواقع، فهل فكرت يومأً ما بإلغاء صداقتك مع أيّ شخص؟ ولماذا؟

في ما يلي أهم 4 أسباب قد تجعلك تلغي صداقة البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لموقع "facesmag"، بناء على دراسة شملت أكثر من 2000 شخص.

الإفراط في التقاط الصور السيلفي:

أصبحت الصور السيلفي شيئاً أساسياً لرواد السوشيال ميديا فى 2020، ولكن البعض قد يتمادى في نشرها، وقد اتفق أكثر من 38% من المشاركين في الدراسة أن كثرة الصور السيلفي أحد أهم الأسباب التي تدفعهم لـ إلغاء الصداقة مع بعض الأشخاص.

طلبات الألعاب:

إذا كنت تلعب كاندي كراش أو أي ألعاب أخرى عبر فيسبوك، فاحذر من إرسال طلبات ألعاب إلى قائمة أصدقائك بالكامل بشكل منتظم، حيث ستعمل الكثير من تطبيقات الألعاب بشكل تسلسلي على إدخال هذه الوظيفة في اللعبة، وستقوم بذلك من دون علمك، حيث تستخدم قائمة أصدقائك لجذب لاعبين جدد، ويقول 48٪ من المشاركين في الدارسة إنهم يفكرون في إلغاء الصداقة مع الأشخاص التي ترسل طلبات الألعاب بكثرة.

التباهي المفرط:

هل تشارك كل ما تفعله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أين وماذا تأكل، أو ما تشتريه، وإلى أين تسافر، وكل إنجازاتك؟ وسائل التواصل الاجتماعي هي بالتأكيد مكان لإطلاع أحبائك على إنجازاتك، ولكن بحدود.

حيث وجد أكثر من 68٪ من المشاركين أن السبب الأول وراء إلغاء الصداقة مع الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي هو أنهم يتفاخرون كثيراً.

 

محاولة جذب الانتباه:

قال 41٪ من المشاركين في الدراسة إنهم على الأرجح لن يكونوا أصدقاء للباحثين عن الاهتمام، والأشخاص الذين ينشرون صوراً أو حالات لغرض وحيد هو الحصول على رد فعل من أصدقائهم.

المصدر: أخبار الآن
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